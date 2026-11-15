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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्लीः पहाड़गंज में बन रहे होटल की बिल्डिंग का लैंटर गिरा, 8 मजदूर घायल

दिल्लीः पहाड़गंज में बन रहे होटल की बिल्डिंग का लैंटर गिरा, 8 मजदूर घायल

दिल्ली के पहाड़गंज में एक बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया है. हादसे में 8 लोग घायल हुए, सभी को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 15 Nov 2026 07:02 PM (IST)
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दिल्ली के पहाड़गंज में रविवार को हादसा हो गया, जहां एक निर्माणाधीन होटल का लेंटर गिरने से 8 मजदूर घायल हो गए. दरअसल, थाना पहाड़गंज को PCR कॉल मिली कि कशेरूवालान, संगतराशन, पहाड़गंज में एक बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया है.

वहीं पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि बिल्डिंग में होटल का निर्माण चल रहा था. दूसरी मंजिल की छत का लेंटर डाला जा रहा था, तभी बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया. शुरुआती जांच में सपोर्टिंग कॉलम गीले मिले और बिल्डिंग टेढ़ी हुई नजर आई. हादसे में 8 लोग घायल हुए, सभी को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है.

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घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के थाना पहाड़गंज क्षेत्र में दिनांक 15 नवंबर एक बिल्डिंग का हिस्सा गिरने की घटना सामने आई है. इस घटना में अभी तक 8 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. मिली जानकारी के मुताबिक, बिल्डिंग गिरने की घटना में शेख सद्दाम, 37 साल, शेख राजा, 20 साल, मोहम्मद सुहैल, 50 साल, संजुद खान, 40 साल, गौतम यादव, 28 साल, वरुण यादव, 36 साल, राजा, 36 साल और मंटसू, 40 साल घायल बताए जा रहे हैं.

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पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आई यह वजह

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने कहा कि, "पहाड़गंज के कशेरूवालान इलाके में आज एक निर्माणाधीन होटल की इमारत का कुछ हिस्सा ढह जाने से आठ लोग घायल हो गए. यह घटना तब हुई जब दूसरी मंजिल की छत (लैंटर) डाली जा रही थी; शुरुआती जांच में पाया गया कि इमारत के सपोर्टिंग कॉलम गीले थे और ढांचे में झुकाव आ गया था. सभी आठ घायलों को इलाज के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है."

पुलिस कर रही मामले की जांच

वहीं, इस घटना में घायलों की मौजूदा स्थिति पर डॉक्टर्स ने जानकारी दी है. अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ घायलों को फ्रैक्चर आया है, कुछ को मामूली चोटें हैं. फिलहाल डॉक्टर घायलों की हालत पर नजर रखे हुए हैं. वहीं, पुलिस हादसे की वजह की जांच कर रही है और आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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Published at : 15 Nov 2026 06:46 PM (IST)
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