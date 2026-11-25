दिल्ली के कई इलाकों के लोगों को अगले दो दिनों तक पानी की समस्या का सामना कीलो पड़ सकता है. इस संबंध में दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने एक एडवाइजरी जारी कर जानकारी दी है. इसमें बताया गया है कि भूमिगत जलाशयों और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की सालाना सफाई के कारण 25 और 26 नंवबर को पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है.

ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वो अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी को स्टोर कर लें और पानी का इस्तेमाल संभालकर करें. हालांकि, ये भी कहा गया है कि आपातकालीन स्थिति में पानी के टैंकर की सुविधा भी उपल्बध रहेगी.

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क्यों बंद रहेगी सप्लाई?

जल बोर्ड के अनुसार, भूमिगत जलाशयों और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की सालाना सफाई के कारण सप्लाई बाधित होगी. ये एक नियमित वार्षिक रखरखाव प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य भूमिगत जलाशयों और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों को साफ करना है ताकि निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके.

किन इलाकों पर पड़ेगा असर?

जल बोर्ड की एडवाइजरी के अनुसार, 25 नवंबर 2026 को डीडीए फ्लैट्स (DDA Flats), मयूर विहार फेज-1, पॉकेट-4 में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी.

इसके बाद 26 नवंबर 2026 को दिल्ली के गीता कॉलोनी, कृष्णा नगर, लक्ष्मी नगर सहित कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी.

एडवाइजरी के अनुसार, राजधानी के रमेश पार्क, ललिता पार्क, जे-एक्सटेंशन, किशन कुंज पार्ट-1 और 2, जागृति पार्क, गड़वाली मोहल्ला, 5 से 18 ब्लॉक, गीता कॉलोनी, ताज एन्क्लेव, रानी गार्डन, सुंदर पार्क, शास्त्री नगर, राम नगर, राम नगर एक्सटेंशन, न्यू अयालपुर, साउथ अनारकली, साउथ अनारकली एक्सटेंशन, बलदेव पार्क, गोविंद पार्क, जागतपुरी, कृष्णा नगर, अर्जुन नगर, राधे श्याम पार्क, गोविंदपुरा, खुरेजी, बृजपुरी, शिव पुरी, घोंडली और चंद्रा नगर में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी.

हेल्पलाइन नंबर जारी

हालांकि, आपातकालीन स्थिति में पानी के टैंकर मंगवाने के लिए नंबरों भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिसपर लोग पानी की अवश्यकता के अनुसार संपर्क कर सकते हैं.