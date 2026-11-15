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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव: 209 सीटों की लिस्ट दिल्ली गई? पंकज चौधरी और CM योगी ने जारी की चिट्ठी

UP चुनाव: 209 सीटों की लिस्ट दिल्ली गई? पंकज चौधरी और CM योगी ने जारी की चिट्ठी

यूपी BJP ने पत्र जारी करते हुए लिस्ट जारी होने की खबरों को निराधार बताया. पार्टी की ओर से कहा गया है कि इस तरह की कोई लिस्ट न तो प्रदेश नेतृत्व ने तैयार की है और न ही केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 15 Nov 2026 08:20 PM (IST)
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यूपी में आगामी चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ी हुई है. इस बीच बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 209 प्रत्याशियों की कथित लिस्ट वाली खबर को पूरी तरह फर्जी और झूठा बताया है. यूपी बीजेपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि इस तरह की कोई सूची न तो प्रदेश नेतृत्व ने तैयार की है और न ही केंद्रीय नेतृत्व को भेजी है, उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है. इसमें बीजेपी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें, सिर्फ पार्टी के अधिकृत मंचों से जारी सूचना को ही प्रामाणिक मानें.

(अपडेट जारी है.)

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 15 Nov 2026 08:19 PM (IST)
Tags :
BJP Yogi Adityanath UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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