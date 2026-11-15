UP चुनाव: 209 सीटों की लिस्ट दिल्ली गई? पंकज चौधरी और CM योगी ने जारी की चिट्ठी

यूपी में आगामी चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ी हुई है. इस बीच बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 209 प्रत्याशियों की कथित लिस्ट वाली खबर को पूरी तरह फर्जी और झूठा बताया है. यूपी बीजेपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि इस तरह की कोई सूची न तो प्रदेश नेतृत्व ने तैयार की है और न ही केंद्रीय नेतृत्व को भेजी है, उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है. इसमें बीजेपी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें, सिर्फ पार्टी के अधिकृत मंचों से जारी सूचना को ही प्रामाणिक मानें.

(अपडेट जारी है.)