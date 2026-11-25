दिल्ली के प्रीत बिहार इलाके में युवती के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. अभी तीन आरोपी फरार हैं, पुलिस जल्द उन्हें गिरफ्तार करने का दावा कर रही है.

आरोपी और पीड़िता के ही कैफे में काम करते हैं और पार्टी करने पहुंचे थे, जहां घटना को अंजाम दिया.पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने ममला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता कड़कड़डूमा के क्रॉस रिवर मॉल के कैफे 8 मे काम करती है. बाकी आरोपी भी उसी के साथ से इसी कैफ़े में काम करते हैं. बीती रात सभी 7 लोग पीड़िता मिलाकर प्रीत विहार स्थित सल्तनत नामनके कैफ़े पहुंचे, यहा पार्टी की डांस किया. ये कैफे रात 11:30 बजे बंद हो गया था, लेकिन इनमें से एक के पास उसकी चाबी थी.

देर रात इन लोगों ने उसे कैफे को खोलकर पार्टी की. इन सभी 7 साथियों ने वहां जमकर शराब पी और करीब 3:30 बजे उस कैफ़े से बाहर निकले है. थोड़ी देर बाद 22 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया कि उसके साथ दो लड़कों ने गैंगरेप किया है और बाकी साथियों ने उनके साथ दिया है.

4 पुरुष और 2 युवती शामिल

पुलिस ने इस मामले में गैंग रेप की धाराओं के तहत दर्ज कर दो महिलाओं समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बाकी तीन अन्य आरोपियों की तलाश की जारी है. दिल्ली पुलिस के अनुसार,प्रीत विहार इलाके में 22 साल की एक महिला के कथित गैंगरेप के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है. घटना की जांच जारी है. जल्द ही बाकी अन्य को गिरफ्तार किया जाएगा.

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