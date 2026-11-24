दिल्ली में सोशल मीडिया पर मोटे मुनाफे का लालच देकर लोगों को निवेश के जाल में फंसाने वाले साइबर ठगों के एक गिरोह का उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस ने पर्दाफाश किया है. साइबर पुलिस ने करीब 24 लाख रुपये की निवेश ठगी के मामले में पंजाब के रहने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

आरोपियों की पहचान बगीचा ,धर्मिंदर सिंह बराड़ और परबोध कुमार के रूप में हुई है. पुलिस जांच में पता चला है कि ठगी की रकम जिन बैंक खातों में पहुंचाई जा रही थी उनमें से एक खाते से देशभर में दर्ज 18 साइबर ठगी की शिकायतें जुड़ी मिली हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं.

सोशल मीडिया ग्रुप में जोड़ा, पहले दिखाया मोटा मुनाफा

पुलिस के मुताबिक, करावल नगर निवासी विक्रम सिंह के साथ करीब 24 लाख रुपये की साइबर निवेश ठगी हुई थी. पीड़ित को सोशल मीडिया ऐप के एक ग्रुप के जरिए ऑनलाइन निवेश योजना से जोड़ा गया था.इस योजना में कम समय में मोटा मुनाफा कमाने का भरोसा दिया गया. शुरुआत में जब पीड़ित ने पैसे लगाए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसे अच्छा खासा मुनाफा दिखाया गया.इससे उसे भरोसा हो गया कि उसका पैसा सही जगह निवेश हो रहा है.

पैसे निकालने की बारी आई तो शुरू हुई नई मांग

जब पीड़ित ने निवेश की गई रकम और मुनाफा निकालने की कोशिश की तो उससे अलग-अलग बहाने बनाकर और पैसे जमा करने को कहा जाने लगा. कभी किसी शुल्क तो कभी दूसरी प्रक्रिया के नाम पर अतिरिक्त रकम मांगी गई. काफी पैसे देने के बाद भी जब उसे रकम वापस नहीं मिली तो उसे ठगी का शक हुआ. इसके बाद उसने साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इस मामले में 15 सितंबर 2026 को ई-एफआईआर दर्ज की गई थी.

विदेश में बैठे लोगों से जुड़े थे ठगी के तार

जांच के दौरान साइबर पुलिस ने तकनीकी जानकारी और बैंक खातों की जांच की. इसमें पता चला कि सोशल मीडिया ऐप के जरिए पीड़ित को निवेश के लिए उकसाने वाले लोग विदेश से इस पूरे खेल को चला रहे थे. वहीं ठगी की रकम को भारत में अलग-अलग बैंक खातों के जरिए आगे भेजा जा रहा था. जांच में पता चला कि पीड़ित से ठगी गई रकम में से 3 लाख 1 हजार 164 रुपये अमृतसर में एक वूलन मिल्स के नाम से चल रहे बैंक खाते में जमा हुए थे.

बैंक खाते से जुड़ा मिला पहला आरोपी

पुलिस ने 14 नवंबर को बैंक खाते के धारक परबोध कुमार से पूछताछ की. उसने दावा किया कि बैंक खाते से जुड़े दस्तावेज खो गए हैं और उसे खाते में हुए लेन-देन की कोई जानकारी नहीं है. हालांकि पुलिस ने मोबाइल फोन, सिम कार्ड और बैंक खातों से जुड़े तकनीकी रिकॉर्ड की जांच जारी रखी.इसी दौरान पुलिस को बगीचा के बारे में अहम जानकारी मिली.उसे गुरुग्राम के एक होटल से गिरफ्तार किया गया. उसके मोबाइल फोन में ऐसे लोगों के साथ बातचीत के अहम सुराग मिले जो कथित तौर पर लोगों को निवेश के नाम पर ठगने और ठगी की रकम को आगे पहुंचाने में शामिल थे.

गुरुग्राम के होटल से मिला ठगी से जुड़ा मोबाइल

बगीचा से पूछताछ और पुलिस रिमांड के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने दूसरे आरोपी धर्मिंदर सिंह बराड़ की तलाश शुरू की.उसे 18 नवंबर को पंजाब के अबोहर में छापा मारकर गिरफ्तार किया गया. उसकी निशानदेही पर गुरुग्राम के एक होटल से रेडमी मोबाइल फोन बरामद किया गया जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर ठगी से जुड़े बैंक खाते की गतिविधियों में किया गया था. इसके अलावा उसके पास से एक और मोबाइल फोन मिला जिसमें साइबर ठगी में शामिल लोगों के साथ बातचीत की जानकारी थी.

कमीशन लेकर उपलब्ध कराते थे बैंक खाते

जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी कथित तौर पर साइबर ठगी से मिलने वाली रकम को अपने या दूसरे बैंक खातों में मंगवाने और फिर आगे ट्रांसफर करने में मदद करते थे.इसके बदले उन्हें कमीशन मिलता था.पुलिस के मुताबिक ठगी की रकम को आगे भेजने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का भी इस्तेमाल किया जाता था. इस तरह विदेश में बैठे साइबर ठगों और भारत में बैंक खातों का इंतजाम करने वाले लोगों के बीच एक कड़ी काम कर रही थी.

23 नवंबर को तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार

जांच में परबोध कुमार की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने उसे भी 23 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि उसने कमीशन के बदले अपना बैंक खाता ठगी की रकम मंगवाने और आगे भेजने के लिए उपलब्ध कराया था. पुलिस अब तीनों आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं और देशभर में हुई दूसरी साइबर ठगी की वारदातों से इनके क्या संबंध हैं.

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