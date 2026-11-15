छठ महापर्व को लेकर DMRC का फैसला, दिल्ली मेट्रो में सफर से पहले पढ़ लें अपडेट

छठ पूजा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के कई हिस्सों में उत्साह देखा जा रहा है. रविवार (15 नवंबर) को महापर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया गया. वहीं सोमवार (16 नवंबर) को सुबह छठ व्रती और श्रद्धालु उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे. इस बीच डीएमआरसी ने बड़ा फैसला लिया है. छठ पूजा पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं जल्दी शुरू होंगी.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) सोमवार (16 नवंबर) को अपने नेटवर्क के सभी टर्मिनल स्टेशनों से मेट्रो सेवाएं सुबह 06:00 बजे के बजाय सुबह 04:30 बजे शुरू करेगा. छठ पूजा के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के अवसर पर श्रद्धालुओं की आवाजाही को आसान बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है.

Delhi Metro to start services early on Chhath Puja To facilitate the movement of devotees for Celebrating Usha Arghya of Chhath Puja- 2026 on Monday, 16th November 2026, the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) will commence metro services from 4:30 AM instead of usual 06:00 AM from all terminal stations across the DMRC network. Metro services will operate at a 15-minute frequency on all lines until the commencement of regular revenue services, as per the scheduled timetable for the day. — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) November 15, 2026

सभी लाइनों पर 15 मिनट के अंतराल पर चलेंगी मेट्रो

छठ महापर्व को देखते हुए सोमवार के लिए निर्धारित समय-सारणी के अनुसार, नियमित सेवाएं शुरू होने तक सभी लाइनों पर मेट्रो 15 मिनट के अंतराल पर चलेंगी. इससे पहले 8 नवंबर को भी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने समय में बदलाव किया था.

दीपावली के दिन भी दिल्ली मेट्रो के समय में हुआ था बदलाव

डीएमआरसी ने दीपावली के जश्न को देखते हुए 8 नवंबर को सभी मेट्रो लाइनों (एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित) के टर्मिनल स्टेशनों से आखिरी मेट्रो ट्रेन रात 11:00 बजे के बजाय रात 10:00 बजे रवाना करने का फैसला लिया था. इसके अलावा, DMRC ने दिवाली के दिन दो मेट्रो लाइनों पर ट्रेन सेवाएं एक घंटे पहले शुरू करने का भी फैसला किया था. मेट्रो सेवाएं, जो आम तौर पर रविवार को सुबह 7 बजे शुरू होती हैं, एक घंटे पहले यानी सुबह 6 बजे टर्मिनल स्टेशनों से शुरू की गईं थी.

दिल्ली: छठ महापर्व की धूम, लाखों श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य