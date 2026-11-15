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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRछठ महापर्व को लेकर DMRC का फैसला, दिल्ली मेट्रो में सफर से पहले पढ़ लें अपडेट

छठ महापर्व को लेकर DMRC का फैसला, दिल्ली मेट्रो में सफर से पहले पढ़ लें अपडेट

DMRC ने सोमवार के लिए अपने नेटवर्क के सभी टर्मिनल स्टेशनों से मेट्रो सेवा शुरू करने के समय में बदलाव किया है. सोमवार को श्रद्धालु उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 15 Nov 2026 06:03 PM (IST)
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छठ पूजा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के कई हिस्सों में उत्साह देखा जा रहा है. रविवार (15 नवंबर) को महापर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया गया. वहीं सोमवार (16 नवंबर) को सुबह छठ व्रती और श्रद्धालु उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे. इस बीच डीएमआरसी ने बड़ा फैसला लिया है. छठ पूजा पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं जल्दी शुरू होंगी.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) सोमवार (16 नवंबर) को अपने नेटवर्क के सभी टर्मिनल स्टेशनों से मेट्रो सेवाएं सुबह 06:00 बजे के बजाय सुबह 04:30 बजे शुरू करेगा. छठ पूजा के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के अवसर पर श्रद्धालुओं की आवाजाही को आसान बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है. 

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सभी लाइनों पर 15 मिनट के अंतराल पर चलेंगी मेट्रो

छठ महापर्व को देखते हुए सोमवार के लिए निर्धारित समय-सारणी के अनुसार, नियमित सेवाएं शुरू होने तक सभी लाइनों पर मेट्रो 15 मिनट के अंतराल पर चलेंगी. इससे पहले 8 नवंबर को भी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने समय में बदलाव किया था.

दीपावली के दिन भी दिल्ली मेट्रो के समय में हुआ था बदलाव

डीएमआरसी ने दीपावली के जश्न को देखते हुए 8 नवंबर को सभी मेट्रो लाइनों (एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित) के टर्मिनल स्टेशनों से आखिरी मेट्रो ट्रेन रात 11:00 बजे के बजाय रात 10:00 बजे रवाना करने का फैसला लिया था. इसके अलावा, DMRC ने दिवाली के दिन दो मेट्रो लाइनों पर ट्रेन सेवाएं एक घंटे पहले शुरू करने का भी फैसला किया था. मेट्रो सेवाएं, जो आम तौर पर रविवार को सुबह 7 बजे शुरू होती हैं, एक घंटे पहले यानी सुबह 6 बजे टर्मिनल स्टेशनों से शुरू की गईं थी.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 15 Nov 2026 05:50 PM (IST)
Tags :
Delhi Metro DELHI NEWS Chhath Puja 2026
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