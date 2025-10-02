हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dussehra 2025: दिल्ली में छोटे रावण के पुतले बने बच्चों की पहली पसंद, दशहरे पर बाजारों में मची धूम

Dussehra 2025: दिल्ली में छोटे रावण के पुतले बने बच्चों की पहली पसंद, दशहरे पर बाजारों में मची धूम

Vijayadashami 2025: दशहरे में दिल्ली के बाजारों में छोटे रावण पुतलों का क्रेज देखने को मिल रहा है. इस बार करीब 4 फुट ऊंचे रावण की कीमत 850 रुपये तक की है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 02 Oct 2025 01:04 PM (IST)
आज देशभर में रावण दहन का पर्व दशहरा मनाया जा रहा है. दिल्ली-NCR में भी लोग अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों पर रावण दहन का आनंद ले रहे हैं. लेकिन इस बार राजधानी दिल्ली के बाजारों में छोटे आकार के रावण पुतलों ने सबका ध्यान खींचा है. बच्चे हो या बड़े, हर कोई रंग-बिरंगे और आकर्षक छोटे रावण पुतले खरीदने के लिए उत्साहित नजर आ रहा है.

जनकपुरी के रहने वाले कुमार अभिषेक ने बताया कि उन्होंने इस बार पहली बार छोटा रावण खरीदा है. करीब 4 फुट ऊंचे इस रावण की कीमत 850 रुपये है. उन्होंने कहा कि अब तक वे केवल बड़े रावण ही देखते आए थे, लेकिन छोटे पुतले का आकर्षण देखकर इस बार विजयादशमी पर उसी का दहन करेंगे.

वहीं, एक महिला ने अपने बेटे का पहला दशहरा खास बनाने के लिए 1 फुट का पुतला खरीदा, जिसकी कीमत सिर्फ 100 रुपये है. उनका कहना था कि छोटे रावण बेहद रंगीन और आकर्षक होते हैं. बच्चे इन्हें आसानी से उठा सकते हैं और जलाने से पहले इनके साथ खेल भी सकते हैं.

तिलक नगर के राजेश शर्मा ने बताया कि वे पिछले दो साल से अपनी बेटी के लिए छोटे रावण का पुतला खरीद रहे हैं. इसके अलावा, एक बुजुर्ग ने अपने पोते के लिए पहली बार 2 फुट का रावण खरीदा, जिसकी कीमत 200 रुपये थी.


कारीगरों को मिल रहा बेहतर मुनाफा

छोटे रावण बनाने वाले कारीगर पूरन का कहना है कि पहले वे बड़े रावण ही बनाते थे, लेकिन अब छोटे रावण की बढ़ती डिमांड ने उनका काम आसान और मुनाफेदार बना दिया है. उन्होंने बताया कि इस साल बच्चों और बड़ों दोनों में छोटे रावण के लिए खास क्रेज देखने को मिला है.

हालांकि, अचानक हुई झमाझम बारिश ने थोड़ी परेशानी जरूर बढ़ाई, लेकिन छोटे रावण को दुबारा तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगा. परिवार और अन्य कारीगरों की मदद से सिर्फ 1 दिन में उन्हें दुरुस्त कर बिक्री के लिए तैयार कर दिया गया.


ऑर्डर पर भी बन रहे छोटे पुतले

जहां पहले लोग बड़े पुतलों का ऑर्डर दिया करते थे, वहीं अब छोटे रावण भी ऑर्डर पर तैयार करवाए जा रहे हैं. कारीगर पूरन बताते हैं कि वे 1 फुट से लेकर 8 फुट तक के छोटे रावण बना रहे हैं.

इनकी कीमत 100 से 1200 रुपये तक है. 1 फुट का पुतला मात्र 2 घंटे में तैयार हो जाता है, जबकि 8 फुट के पुतले को बनाने में 6 घंटे तक का समय लगता है.

छोटे रावण का चलन न सिर्फ कारीगरों के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ है, बल्कि परिवार और बच्चों के लिए दशहरा और भी खास बन गया है. रंग-बिरंगे पुतले, उनका दहन और उत्साह, सब मिलकर इस पर्व को यादगार बनाते हैं. इस साल छोटे रावण ने साबित कर दिया कि बड़ा होना जरूरी नहीं, खूबसूरती और उत्साह में ही असली मजा है.

Published at : 02 Oct 2025 01:04 PM (IST)
Vijayadashami DELHI NEWS Dussehra 2025
