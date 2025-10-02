दिल्ली की भाजपा सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान ड्यूटी करते हुए अपनी जान न्योछावर करने वाले कर्मचारियों के परिवारों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज ऐलान किया कि कोविड ड्यूटी में मृत कर्मचारियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि जल्द ही दी जाएगी.

इससे पहले यह ऐलान 2021 में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार 2025 तक रहते हुए इस राशि को जारी नहीं कर पाई थी.

ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का हुआ गठन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि परिवारों को मुआवजा जल्द से जल्द देने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GOM) का गठन किया गया है. इस ग्रुप में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, कपिल मिश्रा, डॉ. पंकज कुमार सिंह, रिलीफ ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी डिविजन कमिश्नर नीरज सेमवाल, डीएम अमोल श्रीवास्तव शामिल हैं.

गठित समिति का काम है कि सभी मामलों की फिर से वेरिफिकेशन कर जल्द से जल्द 1 करोड़ की राशि रिलीज की जाए.

कर्मचारियों के बलिदान को किया याद

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोरोना काल में डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, शिक्षक और अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स के योगदान की सराहना की. उन्होंने कहा कि इन लोगों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना सेवा दी और उनका योगदान दिल्ली के इतिहास में सबसे निःस्वार्थ और प्रेरणादायी अध्याय के रूप में दर्ज होगा.

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 2020-2021 में कोविड ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की लंबित अनुग्रह राशि अब भाजपा सरकार में जारी की जाएगी. उन्होंने कहा कि पूर्व केजरीवाल सरकार ने केवल इस मामले में प्रचार किया, लेकिन लगभग 5 साल तक प्रक्रिया पूरी नहीं करने के कारण राशि परिवारों तक नहीं पहुंची.

रेखा गुप्ता ने बताया कि भाजपा सरकार बनने के बाद प्रक्रियाओं को सरल और मानवीय बनाया गया है, ताकि शहीद कर्मचारियों के परिवारों तक सहायता जल्दी पहुंच सके. उन्होंने कहा कि यह कदम प्रशासनिक सुधार और संवेदनशील शासन का भी प्रतीक है.

उन्होंने कहा कि अनुग्रह राशि केवल वित्तीय सहायता नहीं है, बल्कि यह कृतज्ञता, न्याय और एकजुटता का प्रतीक भी है. मुख्यमंत्री ने परिवारों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी पीड़ा और त्याग को हमेशा याद रखेगी और उनकी मदद के लिए हर संभव कदम उठाएगी.