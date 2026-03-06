हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRनीतीश कुमार का जिक्र कर विजय गोयल बोले, '75 की आयु के बाद स्वेच्छा से हटने की परंपरा बननी चाहिए'

नीतीश कुमार का जिक्र कर विजय गोयल बोले, '75 की आयु के बाद स्वेच्छा से हटने की परंपरा बननी चाहिए'

Vijay Goel on Nitish Kumar: बीजेपी के सीनियर नेता विजय गोयल ने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर अनावश्यक हाय तौबा मची हुई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 06 Mar 2026 11:49 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के चौंकाने वाले फैसले से जेडीयू के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है. विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगा रहा है. वहीं बीजेपी इसे नीतीश कुमार का निजी फैसला बताकर स्वागत कर रही है. इस बीच पार्टी के सीनियर नेता विजय गोयल ने कहा कि इस पर अनावश्यक हाय-तौबा मची है. उन्होंने कहा कि असली बहस तो इस बात पर होनी चाहिए कि 75 साल के बाद सक्रिय राजनीति में स्वेच्छा से हटने की परंपरा बने ताकि नए लोगों को मौका मिले. बता दें कि विजय गोयल चार बार सांसद और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.

विजय गोयल का एक्स पोस्ट

अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा, "सब जानते हैं कि Nitish Kumar का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं है. ऐसे में वे Rajya Sabha जाएं या न जाएं-इससे न उन्हें कोई बड़ा फर्क पड़ता, न देश या प्रदेश को. फिर भी इस पर अनावश्यक हाय-तौबा मची है. असल बहस तो यह होनी चाहिए कि क्या 75 वर्ष की आयु के बाद सक्रिय राजनीति से स्वेच्छा से हटने की परंपरा बननी चाहिए, ताकि नए लोगों को अवसर मिले और वरिष्ठ नेता अपने कार्यकाल का शांतिपूर्वक आकलन कर सकें."


नीतीश कुमार का जिक्र कर विजय गोयल बोले, '75 की आयु के बाद स्वेच्छा से हटने की परंपरा बननी चाहिए

फांसी घर विवाद: विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए अरविंद केजरीवाल, 'मुझे खुशी होती अगर...'

विधायकों से क्या बोले नीतीश कुमार?

बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 5 मार्च को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया. पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार से अपील की कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें लेकिन शुक्रवार (6 मार्च) को बैठक में नीतीश कुमार ने साफ किया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं. हालांकि, उन्होंने पार्टी नेताओं से ये भी कहा कि वो बिहार में भी रहेंगे. 

8 मार्च को जेडीयू में शामिल होंगे निशांत कुमार

पार्टी नेताओं के मुताबिक, सीएम नीतीश ने बैठक में कहा कि वो राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं बल्कि राजनीति में हैं. उन्होंने विधायकों से कहा कि आप लोग चिंता मत करिए. आगे काम करते रहिए. पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार से ये भी मांग की कि अब निशांत कुमार (मुख्यमंत्री के बेट) को जेडीयू में आना चाहिए और पार्टी का सहयोग करना चाहिए. खुद सीएम ने तो इस पर कुछ नहीं कहा लेकिन अब ये फैसला हो गया है कि 8 मार्च को निशांत कुमार दोपहर 3 बजे जेडीयू की सदस्यता लेंगे.

दिल्ली में 6 मार्च को इस मौसम का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड, जानें कितना रहा अधिकतम तापमान?

Published at : 06 Mar 2026 11:40 PM (IST)
Tags :
Delhi News VIJAY GOEL Nitish Kumar BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
नीतीश कुमार का जिक्र कर विजय गोयल बोले, '75 की आयु के बाद स्वेच्छा से हटने की परंपरा बननी चाहिए'
नीतीश कुमार का जिक्र कर विजय गोयल बोले, '75 की आयु के बाद स्वेच्छा से हटने की परंपरा बननी चाहिए'
दिल्ली NCR
दिल्ली में 6 मार्च को इस मौसम का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड, जानें कितना रहा अधिकतम तापमान?
दिल्ली में 6 मार्च को इस मौसम का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड, जानें कितना रहा अधिकतम तापमान?
दिल्ली NCR
केजरीवाल का बड़ा आरोप! बोले- फांसी घर को 'टिफिन रूम' बताकर स्वतंत्रता सेनानियों को नीचा दिखा रही BJP
केजरीवाल का बड़ा आरोप! बोले- फांसी घर को 'टिफिन रूम' बताकर स्वतंत्रता सेनानियों को नीचा दिखा रही BJP
दिल्ली NCR
फांसी घर विवाद: विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए अरविंद केजरीवाल, 'मुझे खुशी होती अगर...'
फांसी घर विवाद: विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए अरविंद केजरीवाल, 'मुझे खुशी होती अगर...'
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: 'सरेंडर करे..', Donlad Trump ने ईरान को फिर दी धमकी | Breaking | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव! | Trump | PM Modi | Breaking
Iran Israel War: ईरान से जंग को लेकर Trump की चाल खुद पर ही पड़ गई भारी? | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: रूस से तेल खरीदेगा भारत! Trump ने क्यों लिया यू टर्न? | Iran Israel War |Mahadangal
Iran Israel War: इजरायल के बीचो-बीच ईरान ने दागीं मिसाइलें, मची अफरा-तफरी | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लोकसभा में सोमवार को लाया जाएगा ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव, BJP-कांग्रेस ने जारी किया व्हिप
लोकसभा में सोमवार को लाया जाएगा ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव, BJP-कांग्रेस ने जारी किया व्हिप
दिल्ली NCR
दिल्ली में 6 मार्च को इस मौसम का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड, जानें कितना रहा अधिकतम तापमान?
दिल्ली में 6 मार्च को इस मौसम का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड, जानें कितना रहा अधिकतम तापमान?
ओटीटी
ओटीटी पर हिंदी वर्जन में रिलीज हुई प्रभास की 'द राजा साब', जाने कहां देख सकेंगे फिल्म
ओटीटी पर हिंदी वर्जन में रिलीज हुई प्रभास की 'द राजा साब', जाने कहां देख सकेंगे फिल्म
विश्व
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 5 बच्चों समेत 18 की मौत
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 18 की मौत
क्रिकेट
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
इंडिया
'...तो मैं उनकी उंगली काट देता', बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी के सांसद की CEC ज्ञानेश कुमार को धमकी!
'...तो मैं उनकी उंगली काट देता', बंगाल में चुनाव से पहले TMC सांसद की CEC ज्ञानेश कुमार को धमकी!
जनरल नॉलेज
दस्त से हुई थी इस मुगल बादशाह की मौत, क्यों नहीं मिला था इस बीमारी का इलाज?
दस्त से हुई थी इस मुगल बादशाह की मौत, क्यों नहीं मिला था इस बीमारी का इलाज?
ऑटो
नए-नए गाड़ी चलाना सीखे हैं तो जरूर करें ये 10 काम, इनसे सालों-साल नई रहती है कार
नए-नए गाड़ी चलाना सीखे हैं तो जरूर करें ये 10 काम, इनसे सालों-साल नई रहती है कार
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget