16 से अधिक आपराधिक मामलों में वांटेड अपराधी तुषांत वसु गिरफ्तार, लंबे समय से था फरार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहिणी इलाके से कुख्यात अपराधी तुषांत वसु उर्फ टाइगर को गिरफ्तार किया है. तुषांत पर गुजरात के कच्छ जिले के गांधीधाम में एक व्यापारी के अपहरण का आरोप है. दिल्ली पुलिस को उसके कब्जे से एक ऑटोमेटिक पिस्टल और काफी मात्रा में जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं.

गुजरात के व्यापारी के व्यापारी का किया था अपहरण

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 16 जुलाई 2025 को गांधीधाम में चार लोग दो गाड़ियों में व्यापारी के ऑफिस के सामने पहुंचे और उसे जबरन ले गए. इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जानकारी मिली कि आरोपी रोहिणी में अवैध हथियार लेकर घूम रहा है. तुरंत टीम गठित कर छापेमारी की गई और तुषांत को गिरफ्तार किया गया.

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में खुलासा

दिल्ली पुलिस के मुतबिक तुषांत वसु 32 साल का है और राजस्थान के बीकानेर जिले के बाज्जू गांव का रहने वाला है उसने बीए की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी. पुलिस पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह 16 से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, जिनमें हत्या के प्रयास, डकैती, चोरी और आर्म्स एक्ट के मामले शामिल हैं. तुषांत पहले भी हरियाणा के कालानौर में हत्या के प्रयास और डकैती के मामलों में गिरफ्तार हो चुका था. 2024 में जमानत मिलने के बाद वह अपनी बहन के घर गुजरात गया, जहां उसने हिस्ट्रीशीटर हितेन्दर सिंह झाला से संपर्क किया. दोनों ने मिलकर व्यापारी का अपहरण किया जिसे बाद में छोड़ दिया गया.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस ने इस गिरफ्तारी के दौरान एक पिस्तौल और काफी मात्रा ने कारतूस बरामद किए. तुषांत वसु पर राजस्थान और हरियाणा के कई जिलों में दर्ज 16 से अधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं. दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.