तुर्कमान गेट हिंसा: फॉरेंसिक टीम ने इकट्ठा किए सैंपल, स्पेशल सीलबंद बैग में लैब भेजा गया

राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए FIR दर्ज कर ली है और फॉरेंसिक जांच के जरिए हिंसा के पीछे की गहरी साजिश का पता लगाया जा रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, जांच को वैज्ञानिक आधार देने के लिए दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम शाम करीब 6:30 बजे घटनास्थल पर पहुंची. टीम ने जमीन पर बिखरे पत्थरों, मलबे और टूटे सामानों के नमूने एकत्र किए हैं. इन सबूतों को विशेष सीलबंद बैग में लैब भेजा गया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पत्थरबाजी अचानक हुई या यह एक पूर्व नियोजित (Pre-planned) साजिश थी.

डिमोलिशन के दौरान भड़की थी भीड़

गौरतलब है कि बीते सोमवार की देर रात जब दिल्ली नगर निगम (MCD) की डिमोलिशन टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, तभी स्थानीय लोगों की भारी भीड़ ने विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते विरोध ने हिंसक रूप ले लिया और एमसीडी टीम व सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर भारी पथराव किया गया. इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. स्थिति को अनियंत्रित होते देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था.

गिरफ्तारियां और सीसीटीवी खंगालने की प्रक्रिया जारी

दिल्ली पुलिस इलाके में लगे दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि फुटेज के जरिए उन चेहरों की पहचान की जा रही है जो पत्थरबाजी में सक्रिय रूप से शामिल थे. पुलिस ने अब तक कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है और कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

इलाके में तनावपूर्ण शांति

फिलहाल इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस बल तैनात है. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है.