हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में बेदर्द सर्दी! 5.8 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा, सीजन का तीसरा सबसे कम तापमान

दिल्ली में बेदर्द सर्दी! 5.8 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा, सीजन का तीसरा सबसे कम तापमान

Delhi Weather News: देश की राजधानी लगातार कड़ाके की ठंड की चपेट में है. दिल्ली में इस साल का पहले कोल्ड डे 6 जनवरी को दर्ज किया गया था.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 08 Jan 2026 10:21 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में सर्दी का सितम गहरा गया है. गुरुवार को न्यूनतम तापमान  5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सर्दी का तीसरा सबसे कम तापमान है. लोगों ने दिनभर कड़ाके की ठंड मससूस की. सभी मॉनिटरिंग स्टेशनों पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा. पालम स्टेशन में सबसे ज्यादा ठंड रही जहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं रिज और आयानगर सभी जगहों पर न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, सफदरजंग स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 5.8 सेल्सियस दर्ज हुआ जो सामान्य से 1.1 कम है. दिल्ली का अधिकतम तापमान  17.5 डिग्री सेल्सियस रहा जो सीजन के औसत से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम है. पालम में सबसे कम अधिकतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से करीब 4.2 डिग्री सेल्सियस कम है. 

सुबह के समय गिरी विजिबिलिटी

IMD के मुताबिक, गुरुवार सुबह के दौरान सफदरजंग और पालम में विजिबिलिटी कम हो गई. सफदरजंग पर 500 मीटर और पालम पर 100 मीटर तक विजिबिलिटी गिर गई लेकिन सुबह 8 बजे तक इसमें सुधार आया. दिल्ली में इस साल का पहला कोल्ड डे 6 जनवरी को दर्ज किया गया था. 

4 और 5 दिसंबर को न्यूनतम तापमान था 5.6 डिग्री सेल्सियस 

इस सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान बीते 4 और 5 सितंबर को दर्ज किया गया था जब पारा 5.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. 1 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. 

9 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने शुक्रवार (9 जनवरी) को घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही कहा कि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. गुरुवार की सुबह दिल्ली के एयर क्वालिटी में थोड़ा सुधार दिखा जो खराब श्रेणी में रहा. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक एक्यूआई 276 दर्ज किया गया. 

डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के डेटा से पता चला कि दिल्ली में प्रदूषण में ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा योगदान 14.5 फीसदी रहा, इसके बाद दिल्ली और आसपास की इंडस्ट्रीज़ का योगदान 12.3 फीसदी रहा.

Published at : 08 Jan 2026 09:47 PM (IST)
