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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकांवड़ यात्रा: गुरुग्राम में बदला ट्रैफिक का प्लान, भारी वाहन डायवर्ट

कांवड़ यात्रा: गुरुग्राम में बदला ट्रैफिक का प्लान, भारी वाहन डायवर्ट

Traffic Advisiory: गुरुग्राम में कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. अगले तीन दिनों तक शहर की सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित रखा जाएगा.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 09 Aug 2026 11:06 AM (IST)
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गुरुग्राम में कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. अगले तीन दिनों तक शहर की सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित रखा जाएगा. दिल्ली से होकर राजस्थान और आसपास के जिलों की तरफ जाने वाले ट्रक और दूसरे भारी वाहनों के लिए पुलिस ने वैकल्पिक एक्सप्रेसवे का रास्ता सुझाया है.

कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और अब बड़ी संख्या में शिवभक्त गंगाजल लेकर अपने-अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं. 11 अगस्त को महाशिवरात्रि के मौके पर जलाभिषेक के चलते सड़कों पर कांवड़ियों की आवाजाही और बढ़ने की संभावना है. इसी वजह से गुरुग्राम की व्यस्त सड़कों पर अतिरिक्त ट्रैफिक दबाव बनने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने पहले से व्यवस्था बदल दी है.

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गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने भारी वाहन चालकों को शहर के भीतर से गुजरने के बजाय द्वारका एक्सप्रेसवे और कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. खासतौर पर दिल्ली-गुरुग्राम होकर राजस्थान, झज्जर, रेवाड़ी, पटौदी, नूंह और फरीदाबाद की दिशा में जाने वाले भारी वाहनों को इस व्यवस्था का पालन करने को कहा गया है.

क्यों जरूरी हुआ भारी वाहनों का रूट बदलना

कांवड़ियों के पैदल जत्थों के साथ डाक कांवड़ियों की तेज आवाजाही भी इस दौरान सड़कों पर बढ़ जाती है. ऐसे में भारी वाहनों और कांवड़ यात्रा के ट्रैफिक के एक ही मार्ग पर आने से जाम के साथ सुरक्षा संबंधी चुनौती भी पैदा हो सकती है. पुलिस ने इसी संभावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारी वाहनों को वैकल्पिक रास्तों पर रखने की योजना बनाई है.

आज से शुरू हुआ बदलाव, 11 अगस्त तक रहेगा असर

नई ट्रैफिक व्यवस्था आज 9 अगस्त से लागू होकर 11 अगस्त तक प्रभावी रहेगी. इस अवधि में भारी वाहन चालकों को अपने सफर की योजना बनाते समय निर्धारित एक्सप्रेसवे को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान अनावश्यक रूप से शहर के दूसरे रास्तों पर भारी वाहन ले जाने से बचना होगा.

ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले तय रूट को ध्यान में रखें और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें. प्रशासन का प्रयास है कि धार्मिक यात्रा के कारण सड़कों पर बढ़ने वाली भीड़ का असर आम लोगों की आवाजाही पर कम से कम पड़े और कांवड़ियों की यात्रा भी सुरक्षित तरीके से पूरी हो सके.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 09 Aug 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Gurugram Delhi Traffic Traffic Advisory Kanwad Yatra DELHI NEWS
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