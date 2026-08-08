दिल्ली की बारिश ने अगस्त में बनाया रिकॉर्ड, कल कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में लगातार चार दिनों से बारिश का दौर जारी है. लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है. इस बीच अगस्त महीने में बारिश का नया रिकॉर्ड बना है. शनिवार (08 अगस्त) को राष्ट्रीय राजधानी में पिछले दो सालों में अगस्त महीने के किसी एक दिन सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई. महीने के शुरुआती आठ दिनों में ही कुल बारिश का आंकड़ा पूरे अगस्त महीने के औसत के करीब पहुंच गया. सुबह 8.30 बजे तक 98.7 मिमी बारिश के साथ दिल्ली में अगस्त महीने में किसी एक दिन सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई.

इससे पहले 2024 में ऐसा हुआ था जब अगस्त महीने के पहले दिन 107.6 मिमी बारिश दर्ज की गई थी. इस रिकॉर्ड के साथ, शनिवार सुबह 8.30 बजे तक सफदरजंग में अगस्त महीने में अब तक हुई कुल बारिश की मात्रा 225.7 मिमी दर्ज की गई, जो महीने के लंबे वक्त में औसत 233.1 मिमी से बस कुछ मिमी ही कम है.

लगातार बारिश से दिल्ली में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम

राष्ट्रीय राजधानी में लगातार हो रही बारिश के बीच कई जगहों पर यातायात जाम की खबरें हैं. कालिंदी कुंज बॉर्डर, आईटीओ, प्रेस एन्क्लेव मार्ग, गीतांजलि मार्ग और महरौली-बदरपुर सड़क पर भारी जाम देखा गया. जीटी मार्ग समेत पूर्वी दिल्ली के कई हिस्सों में ट्रैफिक पर असर पड़ा है. इस बीच, शनिवार को कई मौसम केंद्रों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई.

सफदरजंग, पालम में कितनी हुई बारिश?

सफदरजंग में शुक्रवार रात 11.30 बजे से शनिवार सुबह 2.30 बजे के बीच 16.6 मिमी बारिश हुई और उसके बाद के तीन घंटे में 1.6 मिमी बारिश दर्ज की गई. इस केंद्र पर सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच कुल 4.4 मिमी बारिश दर्ज की गई. पुष्प विहार में शनिवार सुबह 8.30 बजे तक 24 घंटे में 165 मिमी बारिश दर्ज की गई, सुबह 8.30 बजे से 11.30 बजे के बीच 38.5 मिमी बारिश, अपराह्न 2.30 बजे तक 18.5 मिमी बारिश और उसके बाद के तीन घंटे में 8.5 मिमी बारिश हुई.

महीने के पहले आठ दिनों में सफदरजंग में सामान्य तौर पर होने वाली लगभग 60 मिमी बारिश के मुकाबले 188.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 214 फीसदी अधिक है. आठ दिनों की अवधि में पालम में 57.9 मिमी की सामान्य बारिश के मुकाबले 155.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 168 फीसदी अधिक है. इसी तरह इस अवधि में लोधी रोड पर 60 मिमी की सामान्य बारिश के मुकाबले 198.5 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 231 फीसदी अधिक है. रिज में 56.7 मिमी की सामान्य बारिश के मुकाबले 184.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 225 फीसदी अधिक है.

अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज

शनिवार को दिल्ली के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई, जबकि भारत मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी येलो अलर्ट के बीच शहर के कुछ हिस्सों में दिन भर हल्की से मध्यम बारिश होती रही. शहर के सफदरजंग स्थित मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम और पिछले दिन की तुलना में 5.3 डिग्री अधिक था. न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है और पिछले दिन की तुलना में 0.9 डिग्री कम है.

दिल्ली में 9 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम?

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों में बहुत हल्की से हल्की बारिश का अनुमान लगाया है. आईएमडी के एक अधिकारी ने बताया कि रविवार (09 अगस्त) की सुबह कई जगहों पर बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है, और शाम को भी बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है. आईएमडी के अनुमान के मुताबिक, रविवार को अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान 23-25 ​​डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.

वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) संतोषजनक श्रेणी में रहा. जबकि शनिवार शाम चार बजे तक 24 घंटे का औसत एक्यूआई 63 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है. सीपीसीबी के मानकों के अनुसार, 0-50 एक्यूआई को 'अच्छा', 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'बहुत खराब' और 401-500 को 'गंभीर' माना जाता है.

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