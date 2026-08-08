मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली की बारिश ने अगस्त में बनाया रिकॉर्ड, कल कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली की बारिश ने अगस्त में बनाया रिकॉर्ड, कल कैसा रहेगा मौसम?

Delhi Weather News: दिल्ली में शनिवार सुबह 8.30 बजे तक सफदरजंग में अगस्त महीने में अब तक हुई कुल बारिश की मात्रा 225.7 mm दर्ज की गई, जो महीने के औसत 233.1 मिमी से बस कुछ मिमी ही कम है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 08 Aug 2026 10:29 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में लगातार चार दिनों से बारिश का दौर जारी है. लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है. इस बीच अगस्त महीने में बारिश का नया रिकॉर्ड बना है. शनिवार (08 अगस्त) को राष्ट्रीय राजधानी में पिछले दो सालों में अगस्त महीने के किसी एक दिन सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई. महीने के शुरुआती आठ दिनों में ही कुल बारिश का आंकड़ा पूरे अगस्त महीने के औसत के करीब पहुंच गया. सुबह 8.30 बजे तक 98.7 मिमी बारिश के साथ दिल्ली में अगस्त महीने में किसी एक दिन सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई. 

इससे पहले 2024 में ऐसा हुआ था जब अगस्त महीने के पहले दिन 107.6 मिमी बारिश दर्ज की गई थी. इस रिकॉर्ड के साथ, शनिवार सुबह 8.30 बजे तक सफदरजंग में अगस्त महीने में अब तक हुई कुल बारिश की मात्रा 225.7 मिमी दर्ज की गई, जो महीने के लंबे वक्त में औसत 233.1 मिमी से बस कुछ मिमी ही कम है. 

लगातार बारिश से दिल्ली में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम

राष्ट्रीय राजधानी में लगातार हो रही बारिश के बीच कई जगहों पर यातायात जाम की खबरें हैं. कालिंदी कुंज बॉर्डर, आईटीओ, प्रेस एन्क्लेव मार्ग, गीतांजलि मार्ग और महरौली-बदरपुर सड़क पर भारी जाम देखा गया. जीटी मार्ग समेत पूर्वी दिल्ली के कई हिस्सों में ट्रैफिक पर असर पड़ा है. इस बीच, शनिवार को कई मौसम केंद्रों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. 

सफदरजंग, पालम में कितनी हुई बारिश?

सफदरजंग में शुक्रवार रात 11.30 बजे से शनिवार सुबह 2.30 बजे के बीच 16.6 मिमी बारिश हुई और उसके बाद के तीन घंटे में 1.6 मिमी बारिश दर्ज की गई. इस केंद्र पर सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच कुल 4.4 मिमी बारिश दर्ज की गई. पुष्प विहार में शनिवार सुबह 8.30 बजे तक 24 घंटे में 165 मिमी बारिश दर्ज की गई, सुबह 8.30 बजे से 11.30 बजे के बीच 38.5 मिमी बारिश, अपराह्न 2.30 बजे तक 18.5 मिमी बारिश और उसके बाद के तीन घंटे में 8.5 मिमी बारिश हुई. 

महीने के पहले आठ दिनों में सफदरजंग में सामान्य तौर पर होने वाली लगभग 60 मिमी बारिश के मुकाबले 188.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 214 फीसदी अधिक है. आठ दिनों की अवधि में पालम में 57.9 मिमी की सामान्य बारिश के मुकाबले 155.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 168 फीसदी अधिक है. इसी तरह इस अवधि में लोधी रोड पर 60 मिमी की सामान्य बारिश के मुकाबले 198.5 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 231 फीसदी अधिक है. रिज में 56.7 मिमी की सामान्य बारिश के मुकाबले 184.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 225 फीसदी अधिक है. 

अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज

शनिवार को दिल्ली के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई, जबकि भारत मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी येलो अलर्ट के बीच शहर के कुछ हिस्सों में दिन भर हल्की से मध्यम बारिश होती रही. शहर के सफदरजंग स्थित मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम और पिछले दिन की तुलना में 5.3 डिग्री अधिक था. न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है और पिछले दिन की तुलना में 0.9 डिग्री कम है.

दिल्ली में 9 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम?

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों में बहुत हल्की से हल्की बारिश का अनुमान लगाया है. आईएमडी के एक अधिकारी ने बताया कि रविवार (09 अगस्त) की सुबह कई जगहों पर बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है, और शाम को भी बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है. आईएमडी के अनुमान के मुताबिक, रविवार को अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान 23-25 ​​डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. 

वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) संतोषजनक श्रेणी में रहा. जबकि शनिवार शाम चार बजे तक 24 घंटे का औसत एक्यूआई 63 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है. सीपीसीबी के मानकों के अनुसार, 0-50 एक्यूआई को 'अच्छा', 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'बहुत खराब' और 401-500 को 'गंभीर' माना जाता है.

तेज बारिश के बीच उफान पर यमुना, 204 मीटर के करीब पहुंचा जलस्तर

Published at : 08 Aug 2026 10:28 PM (IST)
Tags :
Weather Today Aaj Ka Mausam Rainfall DELHI NEWS Monsoon 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली की बारिश ने अगस्त में बनाया रिकॉर्ड, कल कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली की बारिश ने अगस्त में बनाया रिकॉर्ड, कल कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली NCR
दिल्ली में रफ्तार का कहर! नरेला में मर्सिडीज कार ने महिला को रौंदा
दिल्ली में रफ्तार का कहर! नरेला में मर्सिडीज कार ने महिला को रौंदा
दिल्ली NCR
'देश को अमेरिका के हाथों...', ट्रंप के टैरिफ बिल पर बोले केजरीवाल
'देश को अमेरिका के हाथों...', ट्रंप के टैरिफ बिल पर बोले केजरीवाल
दिल्ली NCR
तेज बारिश के बीच उफान पर यमुना, 204 मीटर के करीब पहुंचा जलस्तर
तेज बारिश के बीच उफान पर यमुना, 204 मीटर के करीब पहुंचा जलस्तर
Advertisement

वीडियोज

Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महिला आरक्षण पर BJP के साथ आई ये विपक्षी पार्टी, रिजिजू बोले - 'आपने...'
महिला आरक्षण पर BJP के साथ आई ये विपक्षी पार्टी, रिजिजू बोले - 'आपने...'
महाराष्ट्र
CJP के सौरव दास और रत्ना सिंह ने आदित्य ठाकरे से की मुलाकात, इसलिए कहा Thank You!
CJP के सौरव दास और रत्ना सिंह ने आदित्य ठाकरे से की मुलाकात, इसलिए कहा Thank You!
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के सामने आ गया तेंदुआ ! भारतीय क्रिकेटर ने यूं उठाया सफारी का मजा
वैभव सूर्यवंशी के सामने आ गया तेंदुआ ! भारतीय क्रिकेटर ने यूं उठाया सफारी का मजा
बॉलीवुड
'आरंभ है प्रचंड...', रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिले अभिनेता पीयूष मिश्रा, गाया गाना
'आरंभ है प्रचंड...', रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिले अभिनेता पीयूष मिश्रा, गाया गाना
इंडिया
JPSC मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दोबारा परीक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग
JPSC मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दोबारा परीक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग
शिक्षा
जल्द जारी हो सकता है UPTET रिजल्ट, लाखों उम्मीदवार कर रहे इंतजार
जल्द जारी हो सकता है UPTET रिजल्ट, लाखों उम्मीदवार कर रहे इंतजार
इंडिया
'रेंट बॉयफ्रेंड' ऑफर से सावधान, स्कैमर्स का डेटिंग जाल कर देगा कंगाल
'रेंट बॉयफ्रेंड' ऑफर से सावधान, स्कैमर्स का डेटिंग जाल कर देगा कंगाल
विश्व
ईरान जंग से बाहर नहीं निकला अमेरिका तो..., सीक्रेट मीटिंग में ट्रंप के जनरल ने चेताया
ईरान जंग से बाहर नहीं निकला अमेरिका तो..., सीक्रेट मीटिंग में ट्रंप के जनरल ने चेताया
ENT LIVE
Mumbai Airport पर Govinda संग Komal Rani Swarnkar की तस्वीरें वायरल, Dating Rumours फिर तेज
Mumbai Airport पर Govinda संग Komal Rani Swarnkar की तस्वीरें वायरल, Dating Rumours फिर तेज
ENT LIVE
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani के आरोपों पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani के आरोपों पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
ENT LIVE
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Embed widget