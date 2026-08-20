दिल्ली में आज हल्की बारिश के आसार, बनी रहेगी गर्मी, जानें अपडेट

दिल्ली-एनसीआर को कई दिनों बाद बुधवार को मानसूनी बाररिश से बडी राहत मिली है. इससे शहर के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. आज सुबह भी दिल्ली का मौसम बदला नजर आया. आसमान बादलों से घिरा नजर आया. विभाग ने आज सुबह 8:30 बजे तक के लिए शहर में येलो अलर्ट जारी किया था. इसके अलावा भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी बारिश को लेकर चितावनी जारी की है.

IMD के अनुसार, दिल्ली में बुधवार (19 अगस्त) को आसमान में बादल छाये रहे और कभी-कभी तेज धूप ने लोगों को परेशान किया, लेकिन शाम के समय में हल्की से हल्की बारिश दर्ज की गई. इस दौरान न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 34.2 डिग्री सेल्सियस रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान शहर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई.

कैसा रहेगा आज दिल्ली का मौसम?

IMD के अनुसार, आज गुरुवार (20 अगस्त) को अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. अगले सात दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. विभाग के अनुमान है कि आज कुछ इलाकों में बहुत हल्की से हल्की और कहीं-कहीं मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. कुछ ऐसा ही मौसम 21 अगस्त को भी बने रहने सकी संभावना है. दिन के दौरान उत्तर-पश्चिम दिशा से 10-15 किमी/प्रति घंटा तक की गति से हवाएं चलने का अनुमान है.

देश के अन्य राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट

बता दें कि मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज भारी बारिश का अनुमान जताया है. विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा IMD ने मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में व्यापक बारिश और कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना का अनुमान लगाया है.

वहीं, छत्तीसगढ़ में भी विभाग ने बारिश का दौर जारी रहने की बात कही है. बदलते मौसम को देखते हुए IMD ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है. खासकर उन इलाकों से जहां जलभराव की समस्या बनी रहती है.