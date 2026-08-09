दिल्ली में आज छाए रहेंगे आसमान में बादल, हल्की बारिश के आसार

दिल्ली-एनसीआर में कई दिनों की मानसूनी बारिश के बाद आज रविवार (9 अगस्त) को सुबह से ही कभी तेज धूप कभी बादल देखने को मिल रहा है. हालांकि, बारिश को लेकर को बड़ी चेतावनी जारी नहीं की गई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 7 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना जताई है.

IMD ने अनुसार, शनिवार (8 अगस्त) को शहर का न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम था. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 32.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम था. इस दौरान दिनभर आसमान में बादल छाये रहे और रुक-रुक कर शहर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई.

दिल्ली में आज भी बारिश, जगह-जगह जलभराव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

पिछले 24 घंटों में क्या रहा हाल?

दिन के दौरान दिल्ली में अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, जबकि अधिकतम तापमान में 2-5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 22-25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29-33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी हवाएं 15-20 किमी/घंटा की गति से चलीं. वहीं, दिन में 11:30 बजे पालम में हवा की गति 30 किमी/घंटा तक पहुंच गई. इस दौरान नमी का अधिकतम स्तर 100 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 79 प्रतिशत रहा.

आज आसमान में छाये रहेंगे बादल

विभाग के अनुसार, आज रविवार (9 अगस्त) को आसमान में बादल छाये रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच कुछ इलाकों में हल्की से हल्की बारिश का की संभावना जताई है. इसके बाद शाम के समय भी हल्की से हल्की बारिश का अनुमान है. आज अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. विभाग का पूर्वानुमान है कि10 अगस्त से 14 अगस्त के बीच शहर में हल्की से हल्की स्तर की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

अगस्त में बारिश का सामान्य आंकड़ा पार

IMD के अनुसार, रविवार को सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश अयानगर में 115.0 मिमी, उसके बाद पालम में 104.6, नजफगढ़ में 103.5 और शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में 98.7 मिमी दर्ज की गई. विभाग के अनुसार, दिल्ली में 8 अगस्त तक हुई बारिश ने पूरे अगस्त के सामान्य बारिश के आंकड़े को पार कर लिया है. यहां 1 से 8 अगस्त तक शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में 230.1 मिमी बारिश दर्ज की गई है. यह दर शहर में अगस्त महीने में होने वाली सामान्य बारिश 226.8 मिमी से अधिक है.

Delhi: The water level of the Yamuna River has risen following continuous rainfall pic.twitter.com/wPl9hF7Wvt — IANS (@ians_india) August 8, 2026

यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर

वहीं, दिल्ली-एनसीआर में लगातार हो रही मानसूनी बारिश से शनिवार को यमुना और हिंडन नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई. हालांकि, अभी बाढ़ का कोई तत्काल खतरा नहीं है. दिल्ली के पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना के मॉनिटर करने वाली रेखा पर रात 8 बजे जलस्तर 204.06 मीटर तक पहुंच गया है और यह 204.50 मीटर के चेतावनी स्तर से केवल 44 सेमी नीचे है.

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