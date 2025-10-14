तीन साल का साथ खत्म, मुनिरका में पति-पत्नी ने एक दूसरे को चाकू से मारा, महिला की मौत

दिल्ली का मुनिरका इलाका रविवार देर रात चीखों से गूंज उठा, जब एक मामूली घरेलू विवाद ने भयावह रूप ले लिया. एक मणिपुरी दंपती के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया. जब पुलिस वहां पहुंची तो नजारा खून से सना एक खौफनाक मंजर बन चुका था. पत्नी की मौत हो चुकी थी और पति खून से लथपथ हालत में बेसुध पड़ा था.

पुलिस पहुंची तो बंद था दरवाजा

पुलिस से मिली जनकरी के अनुसार, पुलिस को रविवार देर रात किशनगढ़ थाना क्षेत्र के मुनिरका गांव से एक पीसीआर कॉल मिली. कॉल में बताया गया कि एक दंपती के बीच जोरदार झगड़ा हो रहा है.

बीट स्टाफ मौके पर पहुंचा तो घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था. कई बार आवाज देने के बावजूद जब अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो पुलिस ने दरवाजा तोड़ा. अंदर का नज़ारा देखकर पुलिसकर्मी भी सन्न रह गए. अंदर दोनों पति-पत्नी खून से लथपथ पड़े थे.

बाथरूम में मिला खून से सना जोड़ा, घरेलू हिंसा की संभावना

पुलिस ने बताया कि घर में प्रवेश करने के बाद बाथरूम का दरवाजा भी अंदर से बंद मिला. जब उसे तोड़ा गया, तो भीतर महिला और पुरुष अचेत अवस्था में मिले. दोनों के गले पर गहरे घाव थे. उन्हें तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. जबकि घायल पति की हालत गंभीर बताई जा रही है. मौके से पुलिस को एक चाकू मिला जिस पर खून के निशान थे.

शुरुआती जांच में यह सामने आया कि पहले झगड़ा हुआ और फिर हमला किया गया. पुलिस ने क्राइम टीम और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर सबूतों को इकट्ठा किया. पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले को घरेलू हिंसा से जुड़ा माना जा रहा है. आरोपी पति अभी अस्पताल में भर्ती है और उसके बयान के बाद ही घटनाक्रम की असल वजह साफ हो पाएगी. कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जांच जारी है.