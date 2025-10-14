IPS Y Puran मामले में अमनीत पी कुमार का ये दावा गलत? चंडीगढ़ पुलिस ने भेजा नोटिस

चंडीगढ़ पुलिस ने IPS पूरन कुमार की IAS पत्नी को नोटिस भेजा है. IAS अमनीत P कुमार ने पुलिस को अपनी शिकायत में लिखा है कि उन्होंने लैपटॉप पुलिस को हैंडओवर कर दिया है, मगर चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक लैपटॉप अभी पुलिस को सौंपा नहीं गया है. इसलिए लैपटॉप हैंडओवर करने के लिए परिवार को नोटिस दिया गया है.

पुलिस के अनुसार, परिवार ने अपनी शिकायत में लैपटॉप सौंपने की बात जरूर की है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है. चंडीगढ़ पुलिस ने IAS अमनीत पूरन कुमार से उनके मृतक पति IPS पूरन कुमार का लैपटॉप मांगा है. पुलिस के मुताबिक, यह लैपटॉप IPS पूरन कुमार की मौत से जुड़ा अहम सुबूत है. दरअसल, यह वही लैपटॉप है जिसमें IPS पूरन कुमार का सुसाइड नोट ड्राफ्ट में सेव था.

लैपटॉप के जरिए सुसाइड केस की प्रमाणिकता की होगी जांच

चंडीगढ़ पुलिस लैपटॉप को फॉरेंसिक लैब भेजकर IPS पूरन कुमार के सुसाइड नोट की प्रमाणिकता जांचना चाहती है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सुसाइड नोट IPS पूरन कुमार ने खुद अपने लैपटॉप से लिखा था. इसके अलावा, पुलिस यह भी जानना चाहती है कि पूरन कुमार ने आत्महत्या करने से पहले कितने लोगों को सुसाइड नोट मेल किया था, और उन्हें नोट किस समय मिला.

इससे पुलिस यह भी पता लगाएगी कि नोट मेल होने और देखने में कितना समय लगा. अभी तक IAS अमनीत पूरन कुमार ने SIT को अपने पति का लैपटॉप नहीं सौंपा है.

IAS अमनीत पी कुमार ने जो शिकायत सौंपी थी, उसमें नीचे के पैराग्राफ में साफ लिखा है कि लैपटॉप पुलिस को दे दिया गया, लेकिन पुलिस के मुताबिक अभी तक लैपटॉप उनके पास नहीं आया है.

प्रशासनिक और पारिवारिक विवरण

बता दें कि पूरन कुमार ADGP रैंक के अधिकारी थे और 29 सितंबर को उन्हें रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर (PTC) में पोस्ट किया गया था. उनकी पत्नी अमनीत कुमार IAS ऑफिसर हैं. वह 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य अधिकारियों के साथ जापान दौरे पर गई थीं.