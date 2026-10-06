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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRस्वतंत्र भारद्वाज को बड़ी राहत, अब नहीं जाना होगा जेल, मिली जमानत

स्वतंत्र भारद्वाज को बड़ी राहत, अब नहीं जाना होगा जेल, मिली जमानत

जंतर-मंतर प्रोटेस्ट पर मारपीट के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को कोर्ट से जमानत मिल गई है. इससे पहले वह अंतरिम जमानत पर बाहर था. जमानत देते हुए कोर्ट ने भारद्वाज के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 06 Oct 2026 11:20 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट में निशु आजाद के पिता के साथ हुई मारपीट मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. स्वतंत्र को कोर्ट ने अब रेगुलर जमानत दे दी है. इससे पहले वह अंतरिम जमानत पर बाहर था. हालांकि, कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज के सामने कड़ी शर्तें भी रखी हैं. बताया जा रहा है कि जमानत की शर्तों का जिक्र करते हुए विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में कई रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, जानें पूरा रूट

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 06 Oct 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
CJP DELHI NEWS Swatantra Bhardwaj
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