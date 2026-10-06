स्वतंत्र भारद्वाज को बड़ी राहत, अब नहीं जाना होगा जेल, मिली जमानत
जंतर-मंतर प्रोटेस्ट पर मारपीट के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को कोर्ट से जमानत मिल गई है. इससे पहले वह अंतरिम जमानत पर बाहर था. जमानत देते हुए कोर्ट ने भारद्वाज के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं.
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट में निशु आजाद के पिता के साथ हुई मारपीट मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. स्वतंत्र को कोर्ट ने अब रेगुलर जमानत दे दी है. इससे पहले वह अंतरिम जमानत पर बाहर था. हालांकि, कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज के सामने कड़ी शर्तें भी रखी हैं. बताया जा रहा है कि जमानत की शर्तों का जिक्र करते हुए विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा.
Delhi | Court granted bail to Swatantra Bhardwaj in CJP assault case. Earlier, he was granted interim bail with strict conditions. He has been granted regular bail by the court now. Detailed order will be passed later in the day, mentioning the bail conditions— ANI (@ANI) October 6, 2026
यह भी पढ़ें: दिल्ली में कई रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, जानें पूरा रूट