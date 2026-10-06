स्वतंत्र भारद्वाज को बड़ी राहत, अब नहीं जाना होगा जेल, मिली जमानत

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट में निशु आजाद के पिता के साथ हुई मारपीट मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. स्वतंत्र को कोर्ट ने अब रेगुलर जमानत दे दी है. इससे पहले वह अंतरिम जमानत पर बाहर था. हालांकि, कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज के सामने कड़ी शर्तें भी रखी हैं. बताया जा रहा है कि जमानत की शर्तों का जिक्र करते हुए विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा.

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