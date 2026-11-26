कमेडियन यश माहेश्वरी ने हाल ही में बिहार की महिलाओं और छठ पूजा की परंपरा पर आपत्तिजनक टिप्पिणी की जिसके बाद से बवाल मच गया है. एक कॉमेडी शो में ऑडिएंस के सामने बिहार के खिलाफ अपमानजक मजाक करने और फिर उस कंटेंट को अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करने के मामले में उनके खिलाफ FIR हुई है. पहली एफआईआर पटना के साइबर थाने में दर्ज कराई गई और अब दूसरी FIR दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है.

छठ पर्व पर बिहार की महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाए जाने की पावन परंपरा पर अश्लील कॉमेडी किए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. दिल्ली के साकेत पुलिस स्टेशन में स्टैंड-अप कॉमेडियन यश माहेश्वरी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. बताया जा रहा है कि कमेडियन यश ने बिहार की महिलाओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर विवाद हुआ है.

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नीलोत्पाल मृणाल ने दर्ज कराई FIR

यश माहेश्वरी के खिलाफ यह एफआईआर नीलोत्पाल मृणाल ने दर्ज कराई. शिकायत में आरोप है कि 24 अक्टूबर को साकेत स्थित Hideout Comedy Club में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बिहार की महिलाओं, उनकी गरिमा, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई. शिकायत में कॉमेडियन यश माहेश्वरी, कार्यक्रम के आयोजकों और कॉमेडी क्लब के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.

शिकायतकर्ता ने कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग, सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य डिजिटल सामग्री की जांच की मांग की है. पुलिस कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्यों की जांच करेगी.

समुदायों के बीच अनबन की आशंका



इससे पहले पटना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 24 नवंबर को कांड संख्या 1550/26 के तहत एफआईआर दर्ज की थी. पुलिस के मुताबिक, इस तरह की टिप्पणियों से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने और विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा होने की आशंका थी.

मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(1), 79, 351 और 352 के साथ आईटी एक्ट की धारा 66(C) और 66(D) लगाई गई हैं. पटना साइबर पुलिस के अनुसार, मामले की जांच जारी है और आरोपी के खिलाफ आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है.

यश माहेश्वरी ने मांगी थी माफी

बता दें, छठ के दौरान बिहार की मह‍िलाओं के सिंदूर पर आपत्‍त‍िजनक टिप्‍पणी करने के मामले में स्‍टैंडअप कॉमेड‍ियन यश माहेश्‍वरी को बिहार पुलिस ने गंभीरता से ल‍िया है. हालांकि, यश ने विवाद शुरू होने के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी. उन्होंने कहा था कि मुझसे गलती हो गई. मेरा इरादा त्योहार या किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था.

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