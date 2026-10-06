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दिल्ली में कई रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, जानें पूरा रूट

दिल्ली में वंदे मातरम मार्ग, कनॉट प्लेस, पटेल चौक, अशोका रोड और जंतर-मंतर रोड पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा. कई जगहों पर डायवर्जन और विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 06 Oct 2026 10:17 AM (IST)
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दिल्ली में मंगलवार, 6 अक्टूबर को कई प्रमुख रास्तों पर यातायात प्रभावित रहेगा. वंदे मातरम मार्ग पर ट्रक में आग लगने के बाद यातायात प्रभावित है. वहीं नई दिल्ली जिले में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था के चलते सुबह 8 बजे से कई इलाकों में यातायात को नियंत्रित या डायवर्ट किया जा रहा है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, वंदे मातरम मार्ग पर बुद्ध जयंती पार्क के गेट नंबर 1 और 2 के बीच धौला कुआं से करोल बाग की ओर जाने वाले रास्ते पर एक सामान से लदा ट्रक फुटपाथ पर चढ़ गया. इसके बाद ट्रक में आग लग गई. आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ट्रक अभी भी मौके पर खराब हालत में खड़ा है.

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ट्रक को क्रेन की मदद से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन शुरुआती प्रयास सफल नहीं हो सका. ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, वाहन को जल्द से जल्द हटाने की कोशिश की जा रही है. मौके पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और यातायात को सामान्य रखने के लिए ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा रहा है.

इन इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन

नई दिल्ली जिले में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था के चलते कनॉट प्लेस, पटेल चौक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक से जीपीओ, विंडसर प्लेस से जीपीओ, अशोका रोड और जंतर-मंतर रोड समेत आसपास के इलाकों में यातायात को नियंत्रित या डायवर्ट किया जाएगा.

घर से निकलने से पहले प्लान करें रास्ता

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इन इलाकों में बेवजह जाने से बचें. वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले अपना रास्ता तय कर लें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें. इन रास्तों पर बैरिकेडिंग और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है.

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ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से जहां संभव हो, मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने और पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने को कहा है. साथ ही प्रतिबंधित इलाकों के आसपास वाहन रोकने या पार्क करने से बचने की सलाह दी गई है.

रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट और सहायता के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन 1095 और 011-25844444 पर संपर्क किया जा सकता है. व्हाट्सऐप नंबर 8750871493 भी जारी किया गया है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 06 Oct 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
Delhi Traffic DELHI NEWS
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