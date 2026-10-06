दिल्ली में कई रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, जानें पूरा रूट
दिल्ली में वंदे मातरम मार्ग, कनॉट प्लेस, पटेल चौक, अशोका रोड और जंतर-मंतर रोड पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा. कई जगहों पर डायवर्जन और विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू है.
दिल्ली में मंगलवार, 6 अक्टूबर को कई प्रमुख रास्तों पर यातायात प्रभावित रहेगा. वंदे मातरम मार्ग पर ट्रक में आग लगने के बाद यातायात प्रभावित है. वहीं नई दिल्ली जिले में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था के चलते सुबह 8 बजे से कई इलाकों में यातायात को नियंत्रित या डायवर्ट किया जा रहा है.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, वंदे मातरम मार्ग पर बुद्ध जयंती पार्क के गेट नंबर 1 और 2 के बीच धौला कुआं से करोल बाग की ओर जाने वाले रास्ते पर एक सामान से लदा ट्रक फुटपाथ पर चढ़ गया. इसके बाद ट्रक में आग लग गई. आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ट्रक अभी भी मौके पर खराब हालत में खड़ा है.
दिल्ली सरकार ने ASP विवेक भगत का प्रमोशन रोका, बदलेगा आदेश
ट्रक को क्रेन की मदद से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन शुरुआती प्रयास सफल नहीं हो सका. ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, वाहन को जल्द से जल्द हटाने की कोशिश की जा रही है. मौके पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और यातायात को सामान्य रखने के लिए ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा रहा है.
🚨 **TRAFFIC ALERT** 🚨 📍 **Location:** Vande Mataram Marg, between Gate No. 1 & 2 of Buddha Jayanti Park ➡️ **Carriageway:** Dhaula Kuan → Karol Bagh ⚠️ **Reason:** A loaded truck mounted the footpath and subsequently caught fire. The fire has been extinguished; however, the vehicle remains in **breakdown condition**. 🚧 An initial attempt to remove the truck with a crane was unsuccessful. **Efforts are continuing to remove the vehicle from the spot at the earliest.** 👮 Traffic personnel are deployed at the location and regulating traffic to minimize congestion and facilitate movement. 🚦 **Advisory:** Traffic movement on the stretch may remain affected. Commuters are advised to **plan their journey accordingly, consider alternate routes and follow the directions of traffic personnel.** 📞 **Delhi Traffic Police Helpline: 1095** #TrafficAlert #DelhiTrafficPolice #DTPUpdates @LtGovDelhi @CPDelhi @CMODelhi @TrafficCP— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 6, 2026
इन इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन
नई दिल्ली जिले में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था के चलते कनॉट प्लेस, पटेल चौक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक से जीपीओ, विंडसर प्लेस से जीपीओ, अशोका रोड और जंतर-मंतर रोड समेत आसपास के इलाकों में यातायात को नियंत्रित या डायवर्ट किया जाएगा.
घर से निकलने से पहले प्लान करें रास्ता
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इन इलाकों में बेवजह जाने से बचें. वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले अपना रास्ता तय कर लें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें. इन रास्तों पर बैरिकेडिंग और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है.
🚨 TRAFFIC ADVISORY | 6 OCTOBER 2026 In view of special traffic arrangements in New Delhi District, traffic will be regulated/diverted from 0800 hrs onwards at/around: 📍 Connaught Place–Patel Chowk–Parliament Street 📍 Patel Chowk–GPO 📍 Windsor Place–GPO 📍 Ashoka Road 📍 Jantar Mantar Road & adjoining areas ⚠️ Commuters are advised to: Avoid unnecessary travel through affected areas. Expect diversions, barricading and congestion. Plan journeys in advance and allow extra travel time. Prefer Metro/public transport wherever feasible. Follow traffic personnel and signage. Avoid stopping/parking near restricted areas. Please cooperate with Delhi Traffic Police and plan your journey accordingly. 📲 For real-time updates and assistance, connect with Delhi Traffic Police through the following channels: WEBSITE: https://t.co/8CZTflQ8x7 FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 #DPTrafficAdvisory #DTPUpdates— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 6, 2026
JNU में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर छात्र, ये हैं मांगें
ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से जहां संभव हो, मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने और पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने को कहा है. साथ ही प्रतिबंधित इलाकों के आसपास वाहन रोकने या पार्क करने से बचने की सलाह दी गई है.
रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट और सहायता के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन 1095 और 011-25844444 पर संपर्क किया जा सकता है. व्हाट्सऐप नंबर 8750871493 भी जारी किया गया है.