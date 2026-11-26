दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए अगले साल 1815 नए बेड उपलब्ध होने की उम्मीद है. सिरसपुर और हस्तसाल में बन रहे दो बड़े अस्पतालों को शुरू करने की तैयारी तेज कर दी गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में दोनों परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही सरकार अगले महीने 40 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू करने की तैयारी में है.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अस्पतालों के निर्माण और उन्हें चालू करने की प्रक्रिया में अब देरी नहीं होनी चाहिए. सिरसपुर में 1164 बेड का अस्पताल बनकर तैयार है. फिलहाल यहां चिकित्सा उपकरणों की खरीद की जा रही है. सरकार ने जनवरी के अंत तक यह प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है. दूसरी ओर, हस्तसाल में 651 बेड वाले अस्पताल का निर्माण अंतिम चरण में है. इन दोनों अस्पतालों के शुरू होने से दिल्ली की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में 1815 बेड का इजाफा होगा. इसके अलावा मादीपुर और ज्वालापुरी में भी 691-691 बेड क्षमता वाले अस्पताल बनाए जा रहे हैं.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बैठक में बताया कि स्वास्थ्य विभाग की परियोजनाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है. कोशिश है कि अस्पतालों का निर्माण पूरा होने के साथ जरूरी चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो, ताकि मरीजों को इलाज के लिए इंतजार न करना पड़े.

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में बढ़ेंगी सुविधाएं

वहीं, दिल्ली में कुल 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. इनमें से 415 केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो चुकी हैं. सरकार अगले महीने 40 और केंद्र खोलने की तैयारी कर रही है. जिन केंद्रों पर मरीजों की संख्या ज्यादा है, वहां दो पारियों में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की योजना भी बनाई जा रही है.

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मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी बढ़ेंगे बेड

सरकार बड़े अस्पतालों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार भी कर रही है. बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल में 463 बेड का अलग मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य ब्लॉक बनाया जा रहा है. राव तुला राम अस्पताल में 270 बेड और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में 460 बेड के ऐसे ब्लॉक का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है.

दो सरकारी अस्पतालों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज

बैठक में अस्पतालों के विस्तार के साथ मेडिकल शिक्षा से जुड़ी योजनाओं पर भी चर्चा हुई. द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल और गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है. दोनों संस्थानों में 150-150 MBBS सीटें प्रस्तावित हैं. इसके अलावा बाबा साहेब आंबेडकर मेडिकल कॉलेज में MBBS सीटों की संख्या मौजूदा 125 से बढ़ाकर 200 करने की तैयारी है. मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान में भी सीटें 50 से बढ़ाकर 70 की जाएंगी.

मुख्यमंत्री ने LNJP अस्पताल और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज परिसर के एकीकृत पुनर्विकास की योजना की भी समीक्षा की. बैठक में अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने, नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने और मौजूदा स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएं बढ़ाने से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई.