दिल्ली सरकार ने मंगलवार (4 नवंबर) को बड़े स्तर पDANICS र प्रशासनिक फेरबदल किया है. इस क्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा (DANICS) के कई अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले को मंजूरी दी है. इसके साथ कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

जिन अधिकारियों की नियुक्ति की गई, उनकी लिस्ट इस प्रकार है-

हेमंत कुमार (आईएएस, एजीएमयूटी-2013) को स्पेशल सीईओ (डीडीएमए) और स्पेशल सेक्रेटरी (अर्बन डेवलपमेंट) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

सुनील अंचिपाका (आईएएस, एजीएमयूटी-2014) को स्पेशल कमिश्नर (ट्रेड एंड टैक्सेज) के साथ स्पेशल सेक्रेटरी (रेवेन्यू) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है.

एडा राजा बाबू (आईएएस, एजीएमयूटी-2014), जो पहले टूरिज़्म विभाग में थे, अब स्पेशल रजिस्ट्रार (कोऑपरेटिव सोसायटीज़) बनाए गए हैं.

यश चौधरी (ईएएस, एजीएमयूटी-2017) को स्पेशल सेक्रेटरी (हेल्थ) की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी दी गई है.

अमोल श्रीवास्तव (आईएएस, एजीएमयूटी-2018) को डिप्टी कमिश्नर (ईस्ट) के साथ स्पेशल सेक्रेटरी (लैंड एंड बिल्डिंग) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

कनिका (आईएएस, एजीएमयूटी-2022) को एसडीएम (अलिपुर) बनाया गया है.

रघवेंद्र मीना (आईएएस, एजीएमयूटी-2022) को एसडीएम (करावल नगर) नियुक्त किया गया है.

इसके अलावा डीएएनआईसीएस कैडर के कई अधिकारियों की भी तैनाती में बदलाव हुआ है-

के.सी. सुरेंद्र (डीएएनआईसीएस-2001) को डिप्टी कमिश्नर (एमसीडी) बनाया गया है.

धर्मेंद्र कुमार (डीएएनआईसीएस-2008) को मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के साथ डीसीसीडब्ल्यूएस के एडमिनिस्ट्रेटर का कार्यभार सौंपा गया है.

प्रशांत कुमार (डीएएनआईसीएस-2010) को मैनेजिंग डायरेक्टर (डीसीएचएफसी) बनाया गया है.

नरेंद्र एस. पाटी त्रिपाठी (डीएएनआईसीएस-2011) को संयुक्त सचिव (प्रशासनिक सुधार) के साथ संयुक्त सचिव (कला, संस्कृति व भाषा विभाग) की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है.

मुकेश रजोरा (डीएएनआईसीएस-2013) को एडीएम (मुख्यालय), राजस्व विभाग बनाया गया है.

राधेश्याम मीना (डीएएनआईसीएस-2017) को डायरेक्टर (दिल्ली जल बोर्ड) नियुक्त किया गया है.

टपदिया श्रीकांत राजेंद्र प्रसाद (डीएएनआईसीएस-2018) को डिप्टी कमिश्नर, फूड सेफ्टी विभाग में भेजा गया है.

अमोध बर्थवाल (डीएएनआईसीएस-2022) को एसडीएम (विवेक विहार) बनाया गया है.

साथ ही पुराने आदेश में संशोधन करते हुए अरुण कुमार झा (डीएएनआईसीएस-2009) का पदनाम एडिशनल कमिश्नर (फूड एंड सिविल सप्लाईज) किया गया.