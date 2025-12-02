पटना के महुआबाग में लालू परिवार का बंगला बन रहा है जिस पर जमकर सियासत हो रही है. बिहार में नई सरकार के गठन के बाद जैसे ही 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास को खाली करने का नोटिस मिला तो इस बंगले की और चर्चा तेज हो गई. अब बिहार बीजेपी की ओर से इस बंगले के वीडियो को एक्स पर शेयर किया गया है.

'ऐशो-आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम'

बिहार बीजेपी के एक्स हैंडल से बीते सोमवार (01 दिसंबर, 2025) की रात वीडियो को अपलोड किया गया है और आरजेडी पर हमला किया गया है. एक्स पोस्ट में लिखा गया है, "लालू जी का 'समाजवाद' यानी लूट-खसोट से संपन्न है एकमात्र परिवार! लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो-आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम किया है. पेश है पटना शहर के बीचों-बीच इनका एक और निर्माणाधीन आलीशान महल..."

लालू जी का "समाजवाद" यानी लूट-खसोट से संपन्न है एकमात्र परिवार!



लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो-आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम किया है।



पेश है पटना शहर के बीचों-बीच इनका एक और निर्माणाधीन आलिशान महल... pic.twitter.com/VxxLdQyR8s — BJP Bihar (@BJP4Bihar) December 1, 2025

बंगले पर सांसद संजय जायसवाल ने ऐसे कसा तंज

इस पूरे मामले में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि बंगला देखा है. काफी आलीशान है. उन्होंने कहा, "हमलोग अच्छे से जानते हैं कि लालू जी का कोई बिजनेस नहीं है. राबड़ी जी का भी कोई बिजनेस नहीं है. तेजस्वी यादव का एक बिजनेस जरूर है कि वो 4.5 लाख रुपये में चार मंजिला मकान दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में खरीद सकते हैं."

संजय जायसवाल ने कहा कि अंत में यही होगा कि महुआबाग वाला बंगला भी कहीं से घोटाले का निकलेगा. जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो देखा जाएगा.

उधर आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने इस पर कहा कि जो आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए थे उस पर संजय जायसवाल को जवाब देना चाहिए. आपने आज तक पब्लिक डोमेन में उस पर जवाब नहीं दिया. पेट्रोल पंप और आपकी अवैध संपत्ति के संबंध में जो बातें सामने आईं उसके बारे में जानकारी दीजिए.

