दिल्ली: शाहीन बाग में बिल्डिंग में लगी भयंकर आग, दम घुटने से महिला की मौत

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में एक आवासीय इमारत में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है. इसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोगों को बचा लिया गया. पुलिस ने बुधवार (31 दिसंबर) को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि महिला की मौत धुएं से दम घुटने के कारण हुई. पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान फाजिला किश्वर (72) के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार फाजिला को पहले से ही सांस संबंधी बीमारियां थीं, जिसकी वजह से घटना के दौरान उनकी हालत और बिगड़ गई.

मौके पर पहुंचीं फायर बिग्रेड की गाड़ियां

पुलिस के अनुसार, दिल्ली दमकल सेवा को तड़के 4.41 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद चार दमकल गाड़ियां और चार एम्बुलेंस मौके पर भेजी गईं. दक्षिण-पूर्व के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) हेमंत तिवारी ने कहा कि थाना प्रभारी, पुलिस कर्मियों के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. जबकि वरिष्ठ अधिकारियों ने बचाव और अग्निशमन अभियानों की निगरानी की.

पुलिसकर्मियों ने लोगों को सुरक्षित निकाला

पुलिस कर्मियों ने निवासियों को सुरक्षित निकालने और भीड़ को नियंत्रित करने में दमकलकर्मियों की सहायता की. जिससे आपातकालीन सेवा कर्मियों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया जा सके. अधिकारी ने बताया कि बुजुर्ग महिला सहित पांच निवासियों को सुरक्षित बचाकर पास के अस्पतालों में ले जाया गया. हालांकि, अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो गई.

आसपास खड़े वाहनों को भारी नुकसान

इस हादसे में जनहानि के अलावा, इमारत के पास खड़े वाहनों को भी क्षति हुई है. इसमें दो कार, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटर पूरी तरह से या आंशिक रूप से जल गए हैं. उन्होंने बताया कि निरंतर प्रयासों के बाद आग पर काबू पा लिया गया. प्रभावित क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया गया, ताकि आपातकालीन टीम कूलिंग का कार्य और निरीक्षण कर सकें.

मामले की जांच शुरू कर दी गई है- डीसीपी हेमंत तिवारी

डीसीपी ने बताया कि नियमानुसार आवश्यक कानून कार्रवाई की जा रही है और आग लगने के सटीक कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारी संभावित विद्युत शॉर्ट सर्किट या अन्य आकस्मिक कारणों सहित विभिन्न कारकों की जांच कर रहे हैं.