नए साल से पहले दिल्ली-NCR में घटे PNG के दाम, जानें नया रेट
PNG Price News: नए साल से पहले लोगों के लिए राहत की खबर आई है. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने दिल्ली-एनसीआर में पीएनजी के दाम कम कर दिए हैं.
नए साल से पहले IGL (इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड) ने PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) की कीमतों में कटौती की है. दिल्ली और एनसीआर में PNG की कीमत ₹0.70 प्रति SCM होगी. कीमतों में कटौती के बाद दिल्ली में ₹47.89 प्रति SCM, गुरुग्राम में ₹46.70 प्रति SCM और नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में ₹47.76 प्रति SCM कीमत होगी. एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी साझा की गई.
IGL has announced a substantial reduction in its domestic PNG prices this coming New Year for its consumers in Delhi and NCR by ₹0.70 per SCM. The revised price after reduction shall be ₹47.89 per SCM in Delhi, ₹46.70 per SCM in Gurugram and ₹47.76 per SCM in Noida, Greater…— Indraprastha Gas Limited (@IGLConnect) December 31, 2025
