दिल्ली-NCR में मई की तपिश चरम पर, कई इलाकों में 42 डिग्री के पार पहुंचा तापमान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दिल्ली-एनसीआर में बढ़ रहा तापमान, अगले तीन दिनों में राहत नहीं.

शनिवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा.

आज आंशिक बादल, तेज़ हवाएं और गरज-चमक की संभावना.

गर्मी को देखते हुए बच्चों, बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह.

दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगाता वृद्धि देखने को मिल रही है, लेकिन शाम के समय चली तेज हवाओं से लोगों को कुछ समय के लिए राहत जरूर मिली. हालांकि, आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी और उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी और उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

शनिवार (16 मई) को दिल्ली में आसमान साफ रहा और न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कुछ इलाकों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियसतक पहुंच गया. रिज में शनिवार को तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. गुरुग्राम और गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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कैसा रहा पिछले 24 घंटों का मौसम?

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई और न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है. पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी में न्यूनतम तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा और अधिकतम तापमान 41-42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

इसके अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर (1.6 से 3.0 डिग्री सेल्सियस) रहा और बाकी हिस्सों में सामान्य (-1.5 से 1.5 डिग्री सेल्सियस) रहा. इस दौरान दिल्ली में पश्चिम-उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलीं, जिसकी गति 15-25 किमी प्रति घंटा रहीं.

कैसा रहेगा आज दिल्ली का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, आज रविवार (17 मई) को न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 42-44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज सुबह से ही तेज धूप रहेगी और आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. दोपहर या शाम के समय गरज-चमक के साथ मौसम बदलने की संभावना है. आज दिन के दौरान सतह पर तेज़ हवाएं चल सकती हैं, जिसकी गति 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और झोंको के साथ कभी-कभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक जा सकती हैं.

मौसम विभाग ने बढ़ते तापमान और लू को देखते हुए बच्चे, बुजुर्ग और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों सावधान रहने की सलाह दी है. गर्मी इनकी स्वास्थ्य परेशानियों को बढ़ा सकता है. इसके अलावा गर्मी को देखते हुए हल्के व ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनने की सलाह दी गई है.

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