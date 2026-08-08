तेज बारिश के बीच उफान पर यमुना, 204 मीटर के करीब पहुंचा जलस्तर

उत्तर भारत और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब यमुना नदी पर साफ दिखाई देने लगा है. हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, नदी का जलस्तर 204 मीटर के करीब पहुंच गया है.

हालांकि यह अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन यमुना का बहाव तेज होने के कारण नदी उफान पर नजर आ रही है. प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है. बाढ़ की आशंका को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है.

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प्रशासन की निगरानी जारी

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में यमुना किनारे बसे इलाकों पर विशेष निगरानी की जा रही है. अगर बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा और हथिनी कुंड से पानी छोड़ा जाता रहा, तो आने वाले दिनों में जलस्तर और बढ़ सकता है. ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वे नदी के किनारे जाने से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

गुरुवार को कम हुआ था जलस्तर

यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार (6 अगस्त) को थोड़ा कम हुआ था. सुबह 9 बजे पुराने रेलवे पुल पर जलस्तर 203.37 मीटर था. दिल्ली के लिए अलर्ट लेवल 204.50 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है और 206 मीटर पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू हो जाता है.

केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष ने क्या बताया?

केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘बुधवार रात जलस्तर लगभग 203.50 मीटर था जो इस मौसम का अब तक का सबसे अधिक जलस्तर है. अब यह थोड़ा घटा है.’’ अधिकारी ने कहा कि अभी बाढ़ की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और जलस्तर के कम होने की उम्मीद है.

हथिनीकुंड बैराज से फिलहाल लगभग 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. सोमवार को बैराज से सर्वाधिक लगभग 69,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था. पुराना रेलवे पुल नदी के बहाव और बाढ़ के संभावित खतरों पर नजर रखने के लिए एक अहम निगरानी केंद्र का काम करता है. बैराज से छोड़े गए पानी को आमतौर पर दिल्ली पहुंचने में 48 से 50 घंटे समय लगता है.

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