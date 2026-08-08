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दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम? बारिश को लेकर IMD का नया अपडेट

Delhi-NCR Weather Today: दिल्ली-NCP में फिलहाल मौसम सुहाना बना हुआ है. शनिवार (8 अगस्त) को कम बारिश होने की उम्मीद जताई गई है. वहीं अगले दो दिन तक राजधानी क्षेत्र में हल्की बारिश की संभावना है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 08 Aug 2026 06:33 AM (IST)
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दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शुक्रवार (7 अगस्त) को भारी बारिश ने जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत दिलाई, वहीं कई इलाकों में जलभराव और भीषण ट्रैफिक जाम की समस्या भी खड़ी कर दी. लगातार हो रही बारिश को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.

विशेष रूप से सुबह और पूर्वाह्न के दौरान मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है, जिसके मद्देनजर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग मुताबिक शनिवार (8 अगस्त) को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. दिनभर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है. इस दिन के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. 

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दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल मौसम सुहाना बना हुआ है. शनिवार (8 अगस्त) यानी आज एनसीआर में कम बारिश होने की उम्मीद जताई गई है. वहीं अगले दो दिन तक राजधानी क्षेत्र में हल्की बारिश की संभावना है. शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. आज सुबह 6 बजे के करीब तापमान 27 डिग्री बना हुआ है.

वहीं बारिश के 42 प्रतिशत आसार नजर आ रहे हैं. मौसम में 93 प्रतिशत नमी देखी जा सकती है. एनसीआर में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं. अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है.

अगले कुछ दिन कैसा रहेगा दिल्ली-एनसीआर का मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में रविवार (9 अगस्त) को अधिकतम तापमान 34 डिग्री तथा न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ सामान्य रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है.

वहीं सोमवार (10 अगस्त) को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इस दिन भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी का पूर्वानुमान है और कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है. 

मंहलवार (11 अगस्त) को अधिकतम तापमान 33 डिग्री तथा न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दिनभर बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, बुधवार (12 अगस्त) को भी अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इस दिन भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान लगाया गया है. 

शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश से जलभराव

बारिश के कारण राजधानी और एनसीआर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है. टूटी सड़कों पर बने गहरे गड्ढों में पानी भरने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे कार्यालय जाने वाले लोगों और स्कूल वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई.

मौसम विभाग के मुताबिक अगले कई दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में बादलों की आवाजाही और रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन जलभराव और ट्रैफिक जैसी समस्याएं बनी रह सकती हैं.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 08 Aug 2026 06:33 AM (IST)
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