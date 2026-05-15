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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू, बांदा में 45 के पार तापमान, कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट

UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू, बांदा में 45 के पार तापमान, कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट

UP Weather: उत्तर प्रदेश में अब गर्मी का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. वहीं बांदा, झांसी में भीषण लू की चेतावनी दी गई है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 15 May 2026 06:49 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में मौसम की दोहरी मार देखने को मिल रही हैं, एक तरफ प्रदेश में धूल भरी आंधी और बारिश की वजह से लोग बेहाल है, बुधवार को आए तूफ़ान में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. वहीं कुछ हिस्सों में चिलचिलाती धूप के साथ पारा बढ़ना शुरू हो गया है. आने वाले दिनों में प्रदेश अधिकतम तापमान 47 डिग्री के पार जाने का अनुमान हैं. 

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज 15 को पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. ज़्यादातर इलाकों में आसमान साफ़ रहेगा और धूप निकलेगी. जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा. मौसम विभाग ने आज कहीं-कहीं हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया है. आज कहीं कोई आंधी बारिश के आसार नही है. आने वाले दिनों में तेजी से गर्मी में इजाफा होगा. 

यूपी में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट

यूपी में आज शुक्रवार को बुंदेलखंड के झांसी, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट और कौशांबी में आज हीट वेव का यलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में दिन के समय उष्ण लहर चलने की चेतावनी दी गई है. ऐसे में लोगों को दिन के समय खासतौर से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें. 

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16 से 18 मई तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की है आसार है. जिसके साथ ही गर्म हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहेगा. अगले 5-6 दिनो में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया हैं यानी कई जगहों पर पारा 47 डिग्री के पार जा सकता है. वहीं रातों में भी गर्मी में इजाफा होगा. हालांकि 19 मई को पूर्वांचल में कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी होगी लेकिन उससे गर्मी पर कोई ख़ास असर नहीं होगा. 

बांदा में 45 के पार पहुंचा पारा

बीते 24 घंटों में बांदा प्रदेश के सबसे गर्म जिला रहा. यहां अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तो सामान्य से 2.4 डिग्री ज्यादा हैं. वहीं झांसी में 44.5, प्रयागराज में 43.5, हमीरपुर में 43.2 और उरई में अधिकतम तापमान 41.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. राजधानी लखनऊ में भी तेज धूप लोगों को परेशान करेगी. यहां अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 

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Published at : 15 May 2026 06:49 AM (IST)
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