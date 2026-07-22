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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP सदस्य सौरव दास का Whatsapp ब्लॉक, प्रोटेस्ट के बीच सवाल- किसके इशारे पर ऐसा किया?

CJP सदस्य सौरव दास का Whatsapp ब्लॉक, प्रोटेस्ट के बीच सवाल- किसके इशारे पर ऐसा किया?

CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली में आंदोलन जारी है. इस आंदोलन के बीच CJP प्रवक्ता सौरव दास ने दावा किया कि उनका व्हाट्सएप अकांउट  ब्लॉक कर दिया गया है. इसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर दी है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 22 Jul 2026 07:58 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का दिल्ली में आंदोलन जारी है. इस आंदोलन के बीच CJP प्रवक्ता सौरव दास ने दावा किया है कि उनका  व्हाट्सएप अकांउट  ब्लॉक कर दिया गया है. इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है. उन्होंने सोशल मीडिा प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पूछा है कि किसके इशारे पर उनका अकांउट  ब्लॉक किया गया है.

सौरव दास ने लिखा, "मेरा व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है! क्या @WhatsApp मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों किया गया और किसके इशारे पर किया गया?" सौरव दास का व्हॉट्सएप ऐसे समय में ब्लॉक हुआ है जब CJP भारत की शिक्षा व्यवस्था और NEET से जुड़ा आंदोलन कर रही है, जो कि खूब चर्चा में है. इस आंदोलन में कई बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं. यहां तक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे जैसे बड़े नेता भी छात्रों के साथ खड़े हैं. इस आंदोलन के जरिए CJP शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: CJP दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर नहीं देगी धरना, प्रवक्ता सौरभ दास ने बताई ये वजह

व्हॉट्सएप ने जारी नहीं किया बयान

व्हाट्सएप की तरफ से इसपर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. सौरव दास के पोस्ट से ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उनका अकांउट अस्थायी रूप से ब्लॉक किया गया है या फिर स्थायी रूप से ब्लॉक किया गया है. 

बता दें कि व्हाट्सएप के नियम के अनुसार, अकाउंट पर कार्रवाई तभी होती है जब संबंधित अकाउंट द्वारा स्पैम गतिविधियां हो या बड़ी संख्या में यूजर रिपोर्ट हो या अनधिकृत व्हाट्सएप ऐप के इस्तेमाल किया जा रहा हो या फिर कोई  संदिग्ध गतिविधि या सेवा शर्तों का उल्लंघन किया गया हो. सौरव दास का अकाउंट क्यों ब्लॉक हुआ है इसका कारण फिलहाल सामने नहीं आया है.

यह भी पढ़ें: संजय सिंह का बड़ा आरोप, 'CJP के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने...'

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 22 Jul 2026 07:25 AM (IST)
Tags :
CJP DELHI NEWS Cockroach Janta Party Saurav Das
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