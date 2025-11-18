हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली ब्लास्ट और टेरर मॉड्यूल पर बोले सलमान खुर्शीद, 'जो हो रहा वो अच्छा नहीं लेकिन...'

दिल्ली ब्लास्ट और टेरर मॉड्यूल पर बोले सलमान खुर्शीद, 'जो हो रहा वो अच्छा नहीं लेकिन...'

Salman Khurshid on Delhi Blast: कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि जो हो रहा है वो देश के लिए दुख और कष्ट का विषय है.

By : सनातन कुमार | Updated at : 18 Nov 2025 04:38 PM (IST)
दिल्ली ब्लास्ट और 'व्हाइट कॉलर' टेरर मॉड्यूल के खुलासे पर कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि देश में जो ये हो रहा है वो बहुत दुख की बात है. उन्होंने कहा कि ये कोई भी करें सही तो नहीं हो सकता. ये देश के लिए बहुत चिंता, दुख और कष्ट का विषय है. इस पर बहुत संयम के साथ बात होनी चाहिए. 

मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा- सलमान खुर्शीद

सलमान खुर्शीद ने कहा, "जो कुछ भी कहना है वो पार्टी के प्रवक्ता कहेंगे. मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा. मैं कुछ नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये मानना है कि ये बहुत संवेदनशील विषय है. इस पर बहुत समझदारी के साथ प्रवक्ता को कुछ बात कहनी चाहिए. उसके बाद जो चर्चा होनी है वो हम कर सकते हैं."

जो हो रहा है वो अच्छी नहीं हो रहा- खुर्शीद

कांग्रेस नेता ने कहा, "जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है. लेकिन उस पर भी बात कही जाए तो ऐसे कही जानी चाहिए कि कोई ये न कह सके कि ये भी अच्छी नहीं है. कोई भी बात जिम्मेदारी से कहनी चाहिए."

दिल्ली आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत

दिल्ली में 10 नवंबर की शाम करीब सात बजे हुए आतंकी हमले में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है. सोमवार (17 नवंबर) को दो और घायलों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. दिल्ली के लाल किले इलाके में 10 नवंबर की शाम चलती हुई i-20 कार में धमाका हुआ था. इस कार को डॉक्टर उमर चला रहा था. कार ब्लास्ट में उमर की भी मौत हो गई. डीएनए टेस्ट में पुष्टि हुई कि कार को उमर ही चला रहा था. इस मामले में की जांच NIA कर रही है. अब तक NIA ने इस मामले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Published at : 18 Nov 2025 03:54 PM (IST)
Delhi Blast Salman Khurshid DELHI NEWS Delhi Blast News Red Fort Blast
Embed widget