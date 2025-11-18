दिल्ली ब्लास्ट और टेरर मॉड्यूल पर बोले सलमान खुर्शीद, 'जो हो रहा वो अच्छा नहीं लेकिन...'

दिल्ली ब्लास्ट और 'व्हाइट कॉलर' टेरर मॉड्यूल के खुलासे पर कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि देश में जो ये हो रहा है वो बहुत दुख की बात है. उन्होंने कहा कि ये कोई भी करें सही तो नहीं हो सकता. ये देश के लिए बहुत चिंता, दुख और कष्ट का विषय है. इस पर बहुत संयम के साथ बात होनी चाहिए.

मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा- सलमान खुर्शीद

सलमान खुर्शीद ने कहा, "जो कुछ भी कहना है वो पार्टी के प्रवक्ता कहेंगे. मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा. मैं कुछ नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये मानना है कि ये बहुत संवेदनशील विषय है. इस पर बहुत समझदारी के साथ प्रवक्ता को कुछ बात कहनी चाहिए. उसके बाद जो चर्चा होनी है वो हम कर सकते हैं."

Delhi: Congress leader Salman Khurshid on Congress leader Hussain Dalwai's statement regarding the Delhi blast, says, "This is a very sensitive matter. A statement should be made only after careful consideration, understanding the issue fully, and by the authorized spokesperson.… pic.twitter.com/aWgc2UrLgK — IANS (@ians_india) November 18, 2025

जो हो रहा है वो अच्छी नहीं हो रहा- खुर्शीद

कांग्रेस नेता ने कहा, "जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है. लेकिन उस पर भी बात कही जाए तो ऐसे कही जानी चाहिए कि कोई ये न कह सके कि ये भी अच्छी नहीं है. कोई भी बात जिम्मेदारी से कहनी चाहिए."

दिल्ली आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत

दिल्ली में 10 नवंबर की शाम करीब सात बजे हुए आतंकी हमले में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है. सोमवार (17 नवंबर) को दो और घायलों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. दिल्ली के लाल किले इलाके में 10 नवंबर की शाम चलती हुई i-20 कार में धमाका हुआ था. इस कार को डॉक्टर उमर चला रहा था. कार ब्लास्ट में उमर की भी मौत हो गई. डीएनए टेस्ट में पुष्टि हुई कि कार को उमर ही चला रहा था. इस मामले में की जांच NIA कर रही है. अब तक NIA ने इस मामले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया है.