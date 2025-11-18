दिल्ली के 4 कोर्ट परिसर और दो CRPF स्कूल को बम की धमकी, लाल किला ब्लास्ट के बाद से सनसनी

दिल्ली के साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस, तीस हजारी और रोहिणी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. धमकी मिलने के बाद से ही चारों परिसरों में सुरक्षा टाइट कर दी गई है और कैंपस की जांच की जा रही है. पुलिस को अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है.

दिल्ली के चार न्यायालयों के अलावा, दो CRPF स्कूलों में भी बम ब्लास्ट की धमकी दी गई है. इनमें द्वारका और प्रशांत विहार के स्कूल शामिल हैं. यह धमकी मेल के जरिए भेजी गई है.

जैश-ए-मोहम्मद के नाम से भेजी गई धमकी

सूत्रों की मानों तो, अदालत परिसरों को भेजे गए धमकी भरे मैसेज में स्पष्ट रूप से यह चेताया गया है कि कोर्ट कैंपस में बड़ा धमाका हो सकता है. लाल किला के पास हुए ब्लास्ट के बाद से सुरक्षा एजेंसियां ऐसी किसी भी धमकी को हल्के में नहीं ले रहीं. इसलिए सूचना मिलते ही सभी कैंपस में सघन जांच शुरू कर दी गई.

यह ईमेल जैश-ए-मोहम्मद के नाम से भेजा गया है, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस इसे कतई इग्नोर नहीं कर सकती.

दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की पटियाला कोर्ट में पेशी

यह धमकी इस हिसाब से भी गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि जिस पटियाला हाउस कोर्ट को बम ब्लास्ट की धमकी भेजी गई है, वहां आज दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की पेशी भी है. ऐसे में पुलिस बेहद सतर्क हो गई है.

लाल किला के पास हुए ब्लास्ट के बाद से दहशत में लोग

बीते सोमवार, 10 नवंबर की शाम दिल्ली के हाई सिक्योरिटी एरिया लाल किला के पास कार में हुए बड़े धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 20 लोग घायल हुए थे. यह एक आतंकी हमला था, जिसके तार जम्मू-कश्मीर, फरीदाबाद और यूपी के सफेदपोश संदिग्ध आतंकी डॉक्टर्स से जुड़े थे. इस ब्लास्ट के बाद से ही दिल्ली के लोगों में दहशत का माहौल है.

दिल्ली के साथ ही, हर राज्य में सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है और आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए हर एंगले से जांच की जा रही है. इस बीच दिल्ली के बड़े संस्थानों जैसे न्यायालयों और सीआरपीएफ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलना सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है.