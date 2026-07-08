क्या दिल्ली का सदर बाजार हरियाणा होगा शिफ्ट? CM रेखा गुप्ता ने दे दी जानकारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मुख्यमंत्री ने सदर बाजार शिफ्टिंग की अटकलों को पूरी तरह खारिज किया.

व्यापारियों की चिंता पर मुख्यमंत्री ने विकास का भरोसा दिया, शिफ्टिंग नहीं.

जलभराव, अतिक्रमण, बिजली जैसी समस्याओं पर कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया.

दिल्ली के प्रमुख थोक बाजार सदर बाजार को दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाने की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. उन्होंने साफ कहा कि सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव या योजना नहीं है. मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब पिछले कुछ समय से बाजार के कारोबारियों के बीच शिफ्टिंग को लेकर लगातार भ्रम की स्थिति बनी हुई थी.

सदर बाजार व्यापार संगठन के वरिष्ठ व्यापारी परमजीत सिंह पम्मा ने ABP Live को जानकारी देते हुए बताया कि कल सदर बाजार के व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सबसे बड़ी और अहम जानकारी सामने रखी. उन्होंने बताया कि सदर बाजार शिफ्ट करने की चर्चा हर ओर काफी जोरो पर है, जिससे सभी व्यापारियों में डर का माहौल बना हुआ है. कई व्यापारी भविष्य को लेकर असमंजस में हैं. इस पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार बाजार की विरासत को सुरक्षित रखते हुए उसके विकास पर काम करेंगी, न कि उसे स्थानांतरित करने पर.

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बाजार की समस्याओं के समाधान पर फोकस

फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन (FESTA) के अध्यक्ष राकेश कुमार यादव ने ABP Live को जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक में चर्चा का केंद्र केवल शिफ्टिंग की अफवाहें नहीं रहीं. व्यापारियों ने जलभराव, जाम, अतिक्रमण, बिजली व्यवस्था और बाजार के पुराने बुनियादी ढांचे जैसी समस्याओं को भी विस्तार से उठाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मुद्दों के समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाएगी.

अंडरग्राउंड वायरिंग और ड्रेनेज सिस्टम पर होगा काम

प्रस्ताव में सदर बाजार में बिजली के तारों से बने जाल के कारण कई बार आग लगने जैसी समस्याओं से व्यापारियों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. इस पर मुख्यमंत्री ने बिजली के तारों को भूमिगत करने के भी संकेत दिए कि इस दिशा में जल्द प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. वहीं, बारिश के दौरान जलभराव के कारण होने वाले नुकसान से बचाने के लिए जल्द बाड़ा हिंदूराव से तेलीवाड़ा तक ड्रेनेज सिस्टम का तकनीकी आकलन कराने की भी बात कही गई, ताकि स्थायी समाधान निकाला जा सके.

बाजार अपनी जरूरत के मुताबिक बनाए विकास का ब्लूप्रिंट

मुख्यमंत्री ने सदर बाजार व्यापारिक संगठनों से कहा कि वो अपने-अपने बाजारों की जरूरतों के अनुसार विकास और सौंदर्यीकरण का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करें. इसमें बाजार में हो रहे जलभराव, जाम, अवैध अतिक्रमण, बिजली के तारों के जाल से छुटकारा, महिलाओं के लिए शौचालय, साफ सफाई और बाजार के पुराने बुनियादी ढांचे जैसी समस्याओं का योजनाबद्ध तरीके से काम होने पर व्यापार भी प्रभावित नहीं होगा और आधारभूत सुविधाओं में भी सुधार आएगा.

सरकार ने सहयोग का दिया भरोसा

बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के प्रमुख व्यापारिक बाजारों को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने को तैयार है. उन्होंने विकास कार्यों में व्यापारियों के सहयोग को भी महत्वपूर्ण बताया.

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