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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में इस दिन से शुरू होगा 3 दिवसीय Pineapple Festival 2026, किसानों को मिलेगा बड़ा मौका

दिल्ली में इस दिन से शुरू होगा 3 दिवसीय Pineapple Festival 2026, किसानों को मिलेगा बड़ा मौका

Pineapple Festival 2026: देश की राजधानी दिल्ली में मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का होगा भव्य आयोजन. तीन दिनों तक दिल्ली हाट में सजेगा समारोह. मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा होंगे कार्यक्रम में शामिल.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 08 Jul 2026 12:55 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली एक बार फिर पूर्वोत्तर भारत की कृषि और संस्कृति की झलक देखने के लिए तैयार है. 10 से 12 जुलाई तक दिल्ली हाट में तीन दिवसीय मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा. 

इस फेस्टिवल का उद्देश्य मेघालय के सबसे प्रसिद्ध अनानास को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाना, किसानों और उद्यमियों को बड़े बाजारों से जोड़ना तथा कृषि आधारित कारोबार को बढ़ावा देना है. इस भव्य समारोह का उद्घाटन 10 जुलाई की शाम आयोजित होगा, जिसमें केंद्र और मेघालय सरकार के कई प्रमुख प्रतिनिधि शामिल होंगे.

10 जुलाई से 12 जुलाई तक चलेगा फेस्टिवल

यह तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 10 जुलाई से 12 जुलाई 2026 तक दिल्ली हाट में होगा. फेस्टिवल सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा. इस आयोजन में आने वाले लोग मेघालय के ताजे अनानास, उनसे तैयार विभिन्न उत्पादों, स्थानीय हस्तशिल्प और कृषि आधारित नवाचारों को करीब से देख सकेंगे. साथ ही किसानों और उद्यमियों से सीधे बातचीत का भी अवसर मिलेगा.

उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री और मेघालय के मुख्यमंत्री

बता दें फेस्टिवल के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन 10 जुलाई को शाम 5 बजे से किया जाएगा. इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में Conrad K. Sangma ( कॉनराड के. संगमा) कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे. इस दौरान दोनों नेता मेघालय की कृषि, उद्यमिता और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विषयों पर अपने विचार भी रखेंगे.

किसानों और उद्यमियों को मिलेगा राष्ट्रीय मंच

इस समारोह में अलग अलग प्रकार के स्टॉलों का भी ध्यान रखा गया है. इस कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के आगमन और फेस्टिवल में लगाए गए स्टॉलों के भ्रमण से होगी. इसके बाद मेघालय के किसान और उद्यमी अपने अनुभव साझा करेंगे. आयोजन के दौरान किसानों, स्टार्टअप्स और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों को संभावित खरीदारों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा.

इस कार्यक्रम के दौरान मेघालय पाइनएप्पल पर आधारित एक विशेष वीडियो प्रदर्शित किया जाएगा. इसके साथ ही Flipkart और NeML के बीच एमओयू साइनिंग सेरेमनी भी आयोजित होगी. यह पहल मेघालय के अनानास उत्पादकों को डिजिटल मार्केट और बड़े व्यापारिक नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

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चार संस्करणों की यात्रा पर आधारित विशेष पुस्तिका होगी जारी

सबसे दिलचस्प बात यह कि इस समारोह के दौरान 'मेघालय अनानास: चार संस्करणों का सफ़र' नामक विशेष पुस्तिका का भी विमोचन किया जाएगा. इस प्रकाशन में फेस्टिवल के चार संस्करणों की यात्रा, उपलब्धियों और मेघालय के अनानास उद्योग के विकास को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है.

कृषि, संस्कृति और कारोबार का मिलेगा अनूठा संगम

गौरतलब है कि पाइनएप्पल फेस्टिवल केवल फलों की प्रदर्शनी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह मेघालय की संस्कृति, कृषि क्षमता और स्थानीय उद्यमिता को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का माध्यम भी बनेगा. खासतौर से तीन दिनों तक चलने वाला यह आयोजन दिल्लीवासियों और पर्यटकों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र बनने की उम्मीद है. आपको बता दें इस फेस्टिवल में सभी लोगों की इंट्री फ्री होगा. 

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Published at : 08 Jul 2026 12:55 PM (IST)
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