दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने 6 साल की मासूम बच्ची से रेप के मामले में 67 साल के दोषी को 20 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई है...अदालत ने साफ कहा कि बच्चों के खिलाफ बढ़ते ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए कड़ा संदेश देना जरूरी है...ताकि समाज को पता चले कि ऐसे अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.

एडिशनल सेशन जज अजय नागर ने सजा सुनाते हुए कहा कि बच्ची घटना के समय महज 6 साल की थी, जबकि दोषी की उम्र 65 साल थी. ऐसे मामलों में नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है. कोर्ट ने कहा कि बच्चों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं. इसलिए अपराधियों को सख्त सजा देकर समाज में डर पैदा करना जरूरी है.

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दिल्ली पुलिस के वकील की दलील- मासूम जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी दर्द

दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश वकील ने अदालत में कहा कि इस वारदात का मानसिक आघात पीड़िता पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगी. इसलिए दोषी किसी भी तरह की रियायत का हकदार नहीं है.

कोर्ट ने माना कि दोषी गरीब परिवार से है. उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य है. उसके परिवार में एक बेटी और 6 नातिनें हैं. इसके बावजूद अदालत ने कहा कि इतने गंभीर अपराध में ये बातें सजा कम करने का आधार नहीं बन सकतीं.

20 साल की जेल, जुर्माना भी लगेगा

अदालत ने दोषी को पॉक्सो कानून की धारा 5 और धारा 6 के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

अदालत ने कहा कि मासूम बच्ची को आगे की जिंदगी सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है. इसी को देखते हुए उसे 10.50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया ताकि उसके पुनर्वास और बेहतर भविष्य में मदद मिल सके.

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