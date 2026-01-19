गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए 26 जनवरी को कर्तव्य पथ की ओर आने वाले आगंतुक गूगल मैप और मैपल्स के जरिये निर्धारित पार्किंग स्थलों तक पहुंच सकेंगे. दिल्ली यातायात पुलिस ने इस मौके पर वाहनों की सुगम आवाजाही के लिए दोनों नेविगेशन मंचों से हाथ मिलाया है.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आमंत्रित अतिथि और टिकट धारक गूगल मैप या मैपल्स का इस्तेमाल करके वास्तविक समय में यात्रा संबंधी जानकारी हासिल कर सकेंगे, जिसमें कर्तव्य पथ तक पहुंचने के उपयुक्त मार्ग और उनके लिए आवंटित पार्किंग स्थल का सटीक स्थान शामिल है.

अधिकारी के मुताबिक, यह सुविधा केवल गणतंत्र दिवस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि 29 जनवरी को होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान भी आगंतुक इसका लाभ उठा सकेंगे.

Republic Day 2026: 8,000 वाहन खड़े किए जा सकेंगे

उन्होंने कहा, 'इस पहल से आगंतुकों को बिना किसी असुविधा के अपने निर्धारित पार्किंग स्थल तक पहुंचने में मदद मिलेगी और प्रमुख मार्गों पर भीड़भाड़ कम होगी.'

अधिकारी के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने आगंतुकों की मदद के लिए अपनी वेबसाइट पर पार्किंग व्यवस्था से संबंधित एनिमेटेड वीडियो भी साझा किए हैं.

उन्होंने बताया कि निजी वाहन से आने वाले आगंतुकों की सुविधा के लिए क्यूआर कोड आधारित पार्किंग प्रणाली शुरू की गई है, जिसमें 22 निर्धारित पार्किंग स्थल शामिल होंगे, जहां लगभग 8,000 वाहन खड़े किए जा सकेंगे.

अधिकारी ने कहा कि इस प्रणाली के तहत पार्किंग पास धारक पास पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने बैठने के स्थान के सबसे नजदीकी पार्किंग स्थलों तक पहुंचने के लिए वास्तविक समय में दिशा-निर्देश प्राप्त कर सकेंगे.

गणतंत्र दिवस परेड के लिए आगंतुकों को हर साल लगभग 77,000 पास जारी किए जाते हैं, जिनमें से करीब 8,000 पास अपने वाहन से आने वालों के लिए निर्धारित होते हैं.