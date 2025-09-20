दिल्ली में आयोजित होने वाली लवकुश रामलीला में एक्ट्रेस पूनम पांडे के मंदोदरी की भूमिका निभाने की घोषणा के बाद विवाद खड़ा हो गया है. कुछ लोग इस निर्णय पर विरोध जता रहे हैं. वहीं बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने पूनम पांडे का समर्थन किया है. रविंद्र नेगी ने कहा कि अगर पूनम पांडे मंदोदरी की भूमिका निभाती हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए.

रविंद्र सिंह नेगी ने कहा कि अभिनेता और अभिनेत्रियां अपना किरदार निभाते हैं. उनका असली काम अभिनय करना है. अगर कोई कलाकार किसी विशेष किरदार को निभा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है.

बता दें कि लाल किला मैदान में आयोजित लव कुश रामलीला का भव्य मंचन 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगा और 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा.

'मंदिरों के पास बंद रखें मांस की दुकानें'

नवरात्रि के पावन पर्व को लेकर बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने मांस व्यापारियों से अपील की है कि मंदिरों के आसपास खुली मांस की दुकानें बंद रखें. उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं और सनातन धर्म मानने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि पर्व के दौरान धार्मिक भावनाओं का सम्मान हो.

रविंद्र नेगी ने बताया कि नवरात्रि के दौरान मंदिर के 100 मीटर के दायरे में मीट की दुकानें न खोली जाएं. उन्होंने कहा, 'जब मैं विधायक नहीं था और निगम पार्षद था, तब भी मैंने लोगों से अपील की थी और सबने सहयोग किया था. यह सनातन धर्म का एक प्रमुख पर्व है. इस बार भी मैंने व्यापारियों से आग्रह किया है और आगे भी करता रहूंगा.

पिछले वर्षों की तरह इस बार भी नवरात्रि पर मीट दुकानों को बंद करने की मांग तेज हो गई है. बीजेपी के कई अन्य विधायकों ने भी इसी तरह की अपील की है.

'सभी धर्मों का करता हूं सम्मान'

बीजेपी विधायक ने कहा, "मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं. नवरात्रि केवल पर्व नहीं, हमारी आस्था और सनातन संस्कृति का प्रतीक है. इस पवित्र समय में मां भगवती की साधना में विघ्न न आए, यह हम सबका दायित्व है. जनभावनाओं का सम्मान करते हुए मांस की दुकानों का बंद रहना संस्कृति संवर्द्धन और आस्था-रक्षा का संकल्प है.