हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRरामलीला विवाद में पूनम पांडेय के समर्थन में उतरे बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी, बोले- 'किसी को कोई आपत्ति...'

रामलीला विवाद में पूनम पांडेय के समर्थन में उतरे बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी, बोले- 'किसी को कोई आपत्ति...'

Poonam Pandey Controversy: लाल किला मैदान में आयोजित लव कुश रामलीला में एक्ट्रेस पूनम पांडे के मंदोदरी की भूमिका निभाने पर विवाद हो गया है. हरतरफ विरोध के बीच बीजेपी विधायक उनके समर्थन में आ गए हैं.

By : IANS एजेंसी | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Sep 2025 07:09 PM (IST)

दिल्ली में आयोजित होने वाली लवकुश रामलीला में एक्ट्रेस पूनम पांडे के मंदोदरी की भूमिका निभाने की घोषणा के बाद विवाद खड़ा हो गया है. कुछ लोग इस निर्णय पर विरोध जता रहे हैं. वहीं बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने पूनम पांडे का समर्थन किया है. रविंद्र नेगी ने कहा कि अगर पूनम पांडे मंदोदरी की भूमिका निभाती हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए.

रविंद्र सिंह नेगी ने कहा कि अभिनेता और अभिनेत्रियां अपना किरदार निभाते हैं. उनका असली काम अभिनय करना है. अगर कोई कलाकार किसी विशेष किरदार को निभा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है.

बता दें कि लाल किला मैदान में आयोजित लव कुश रामलीला का भव्य मंचन 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगा और 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा.

'मंदिरों के पास बंद रखें मांस की दुकानें'

नवरात्रि के पावन पर्व को लेकर बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने मांस व्यापारियों से अपील की है कि मंदिरों के आसपास खुली मांस की दुकानें बंद रखें. उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं और सनातन धर्म मानने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि पर्व के दौरान धार्मिक भावनाओं का सम्मान हो.

रविंद्र नेगी ने बताया कि नवरात्रि के दौरान मंदिर के 100 मीटर के दायरे में मीट की दुकानें न खोली जाएं. उन्होंने कहा, 'जब मैं विधायक नहीं था और निगम पार्षद था, तब भी मैंने लोगों से अपील की थी और सबने सहयोग किया था. यह सनातन धर्म का एक प्रमुख पर्व है. इस बार भी मैंने व्यापारियों से आग्रह किया है और आगे भी करता रहूंगा.

पिछले वर्षों की तरह इस बार भी नवरात्रि पर मीट दुकानों को बंद करने की मांग तेज हो गई है. बीजेपी के कई अन्य विधायकों ने भी इसी तरह की अपील की है.

'सभी धर्मों का करता हूं सम्मान'

बीजेपी विधायक ने कहा, "मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं. नवरात्रि केवल पर्व नहीं, हमारी आस्था और सनातन संस्कृति का प्रतीक है. इस पवित्र समय में मां भगवती की साधना में विघ्न न आए, यह हम सबका दायित्व है. जनभावनाओं का सम्मान करते हुए मांस की दुकानों का बंद रहना संस्कृति संवर्द्धन और आस्था-रक्षा का संकल्प है.

और पढ़ें
Published at : 20 Sep 2025 07:09 PM (IST)
Tags :
Poonam Pandey DELHI NEWS RAVINDER SINGH NEGI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आयरलैंड के डबलिन एयरपोर्ट पर मिला 'बम'! संदिग्ध पैकेट मिलते ही खाली कराया टर्मिनल 2
आयरलैंड के डबलिन एयरपोर्ट पर मिला 'बम'! संदिग्ध पैकेट मिलते ही खाली कराया टर्मिनल 2
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो कोई ओपेनहाइमर तो है नहीं', राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर भड़कीं अपर्णा यादव
'वो कोई ओपेनहाइमर तो है नहीं', राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर भड़कीं अपर्णा यादव
क्रिकेट
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
बॉलीवुड
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
IDBI Bank ने बढ़ाए FD ब्याज दरें | अब पाएं 7.30% तक Return| Paisa Live
US-India trade तनाव से भारत को भारी नुकसान–जानिये कौनसे sectors हुए सबसे ज्यादा प्रभावित।Paisa Live
Solar Eclipse: 122 साल बाद पितृपक्ष में Surya Grahan, क्या होगा विनाश?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आयरलैंड के डबलिन एयरपोर्ट पर मिला 'बम'! संदिग्ध पैकेट मिलते ही खाली कराया टर्मिनल 2
आयरलैंड के डबलिन एयरपोर्ट पर मिला 'बम'! संदिग्ध पैकेट मिलते ही खाली कराया टर्मिनल 2
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो कोई ओपेनहाइमर तो है नहीं', राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर भड़कीं अपर्णा यादव
'वो कोई ओपेनहाइमर तो है नहीं', राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर भड़कीं अपर्णा यादव
क्रिकेट
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
बॉलीवुड
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
इंडिया
ट्रंप का 'वीजा बम', क्या भारत के लिए बनेगा 'आपदा में अवसर'? एक्सपर्ट्स ने कह दी चौंकाने वाली बात
ट्रंप का 'वीजा बम', क्या भारत के लिए बनेगा 'आपदा में अवसर'? एक्सपर्ट्स ने कह दी चौंकाने वाली बात
दिल्ली NCR
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
ट्रेंडिंग
सुन धाकड़ गर्ल ही कहते हैं! लड़की ने मौत के कुएं में बाइक चलाकर मचाया गदर, देखने वालों के उड़े होश- वीडियो वायरल
सुन धाकड़ गर्ल ही कहते हैं! लड़की ने मौत के कुएं में बाइक चलाकर मचाया गदर, देखने वालों के उड़े होश- वीडियो वायरल
शिक्षा
Jobs 2025: लाखों में चाहिए सैलरी तो तुरंत कर लें इस भर्ती के लिए आवेदन, एक क्लिक में पढ़ें डिटेल्स
लाखों में चाहिए सैलरी तो तुरंत कर लें इस भर्ती के लिए आवेदन, एक क्लिक में पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget