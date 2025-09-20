रोहिणी में 'गोगी गैंग' से मुठभेड़, दिल्ली पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोचा, ये थी प्लानिंग

दिल्ली के रोहिणी इलाके में शनिवार (20 सितंबर) को तड़के पुलिस और अपराधियों के बीच हुए मुठभेड़ ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. बुध विहार पुलिस की टीम ने गोगी गैंग से जुड़े कुख्यात अपराधियों को घेर लिया. इस पर बदमाशों ने फायर ओपन कर दिया और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा. आखिरकार पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोच लिया, जबकि दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.

पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस को इनपुट मिला था कि गोगी गैंग से जुड़े अपराधी लल्लू अपने साथियों के साथ मिलकर गौ रक्षक दल से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति के घर पर फायरिंग की योजना बना रहे हैं. लल्लू ने ही बीते दिनों एक समुदाय की महा सभा बुलाने का आह्वान किया था. बताया जा रहा है कि लल्लू ने कुछ दिन पहले तीन लोगों की पिटाई का वीडियो इंस्टाग्राम पर डालकर गैंग में अपनी धाक जमाने की कोशिश भी की थी.

सफेद स्विफ्ट कार में पहुंचे बदमाश

शनिवार तड़के करीब 2:40 बजे पुलिस को सूचना मिली कि लल्लू और उसके साथी सफेद स्विफ्ट कार में बैठकर रोहिणी के सेक्टर-1 होते हुए सेक्टर-24 से गुजरेंगे. जिस पर प्रतिक्रिया करते हुए एसीपी प्रशांत विहार केपी मलिक की देखरेख और एसएचओ बुध विहार करुणा सागर की देखरेख में हेड कॉन्स्टेबल विकास, मंदीप, कुलदीप और राजेश की टीम का गठन किया गया.

बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग

टीम ने जाल बिछाकर बांके बिहारी मंदिर के पास संदिग्ध कार को रोकने का इशारा दिया. लेकिन कार सवारों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी और फिर टीम पर फायरिंग शुरू कर दीं. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी अपराधियों की तरफ गोलियां चलाई. मुठभेड़ में पुलिस ने कुल 6 राउंड फायर किए, जबकि बदमाशों ने 6-7 राउंड गोलियां चलाईं.

दो बदमाशों के पैर में गोली लगी

पुलिस के साथ हुई इस मुठभेड़ में दो बदमाशों को पैरों में गोली लगी, और दोनों घायल बदमाशों के अलावा एक अन्य आरोपी को भी मौके पर दबोच लिया गया. जबकि दो बदमाश दीवार फांदकर भाग निकलने में कामयाब हो गए. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

गोगी गैंग से जुड़ा है कुख्यात बदमाश

पुलिस के अनुसार लल्लू उर्फ अशरू (23 वर्ष) गोगी गैंग से जुड़ा कुख्यात अपराधी है और खुद का नस्सरू गैंग भी चलाता है. उस पर हत्या के प्रयास और डकैती समेत 5 गंभीर मामले दर्ज हैं. वहीं, इरफान (21 वर्ष) लल्लू का करीबी है और यह विजय विहार थाना इलाके के दो हत्या के प्रयास मामलों में शामिल पाया गया है. जबकि नितेश (30 वर्ष) मथुरा का रहने वाला है और यह धोखाधड़ी के मामलों में पहले भी पकड़ा जा चुका है. पुलिस ने इनके पास के सॉफिस्टिकेटेड पिस्टल समेत एक देशी कट्टा और एक पिस्टल बरामद किया है.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत सबंधित धराओं मे मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट कर इनके फरार साथियों की तलाश में दबिश डाल कर पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है.