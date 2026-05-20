हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ने से अयोग्य करने की जनहित याचिका, HC से दिया बड़ा फैसला

अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ने से अयोग्य करने की जनहित याचिका, HC से दिया बड़ा फैसला

Delhi High Court News: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दायर याचिका कानूनी व्यवस्था को सही ढंग से समझे बिना दाखिल की गई है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 20 May 2026 03:55 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली हाई कोर्ट मे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को चुनाव लड़ने से डिस्क्वालिफ़ाई करने और आप पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेन्द्र उपाध्याय की बेंच ने सुनवाई की. कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा याचिका में लगाए गए आरोप में कोई कानूनी दम नहीं है. लिहाजा इस याचिका पर कोई आदेश जारी करने का कोई औचित्य नहीं बनता है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा ये सवाल

याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कहा कि केजरीवाल समेत अन्य लोगों ने अदालत की कार्यवाही को बदनाम करने और उसे विवादित बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम चुनाव आयोग को किसी राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश दें? लेकिन क्या कानून में राजनीतिक पार्टी को डि-रजिस्टर करने का कोई प्रावधान है. अगर है तो उसका पूरा कानूनी ढांचा क्या है?

इस पर वकील ने जवाब दिया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में राजनीतिक दल को डि-रजिस्टर करने का सीधा प्रावधान नहीं है. कानून इस मामले में साफ है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में तीन असाधारण परिस्थितियों का जिक्र किया गया है जिनमें राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है. वकील ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए तीन अपवादों का हवाला देते हुए अदालत को उन स्थितियों की जानकारी दी.

Delhi News: नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन का नया फॉर्मूला, रंगों से चलेगा सही दिशा का पता

'पहली दो स्थितियों में यह मामला फिट नहीं बैठता'

इस पर कोर्ट ने कहा कि पहली दो स्थितियों में यह मामला फिट नहीं बैठता. तीसरी स्थिति यह है कि किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण तभी रद्द किया जा सकता है, जब उसे UAPA या इसी तरह के किसी कानून के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया हो.

वकील ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A(5) कहती है कि जब कोई पार्टी रजिस्टर होती है, तो उसे लिखित रूप से यह वचन देना होता है कि वह संविधान और उसके मूल सिद्धांतों का पालन करेगी. वकील ने तर्क दिया कि अगर कोई पार्टी इन शर्तों का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई या डि-रजिस्ट्रेशन की मांग उठ सकती है. 

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के फैसले का हवाला

याचिकाकर्ता के वकील ने इसके बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यही उनकी याचिका का आधार है. इस पर अदालत ने कहा कि सबसे पहले यह साबित करना होगा कि किसी अदालत के आदेश के बाद चुनाव आयोग को किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द  करने का अधिकार है?

वल किसी फैसले का हवाला देना काफी नहीं- हाई कोर्ट

कोर्ट ने साफ किया कि केवल किसी फैसले का हवाला देना काफी नहीं है बल्कि यह भी दिखाना जरूरी है कि कानून के तहत अदालत के आदेश के बाद चुनाव आयोग किसी पार्टी के खिलाफ ऐसा कदम उठा सकता है.

वकील ने कहा, "अगर किसी व्यक्ति को भारतीय संविधान पर भरोसा नहीं है तो मेरी राय में वह चुनाव नहीं लड़ सकता. मैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक की बात कर रहा हूं."

कोर्ट ने कहा कि इससे किसी राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण रद्द कैसे होगा? इस पर वकील ने कहा, "मेरी दूसरी मांग भी है कि केजरीवाल और अन्य को संसद और विधानसभा चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए. किसी राजनीतिक दल का सदस्य होकर अदालत की कार्यवाही को बदनाम नहीं कर सकता."

राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया कानून में तय- कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि अगर किसी नेता ने अदालत के खिलाफ बयान दिया है तो उसके लिए अलग कानूनी प्रक्रिया अवमानना की कार्रवाई. केवल इस आधार पर किसी राजनीतिक पार्टी को खत्म करना या नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकना उचित नहीं है. कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया कानून में तय है और इस मामले में दायर याचिका उसी कानूनी व्यवस्था को सही ढंग से समझे बिना दाखिल की गई है.

Delhi News: नकली ट्यूब पर ब्रांड की मुहर लगाकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार

Published at : 20 May 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
ARVIND KEJRIWAL DelhI High Court
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ने से अयोग्य करने की जनहित याचिका, HC से दिया बड़ा फैसला
अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ने से अयोग्य करने की जनहित याचिका, HC से दिया बड़ा फैसला
दिल्ली NCR
Delhi News: नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन का नया फॉर्मूला, रंगों से चलेगा सही दिशा का पता
नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन का नया फॉर्मूला, रंगों से चलेगा सही दिशा का पता
दिल्ली NCR
Delhi News: नकली ट्यूब पर ब्रांड की मुहर लगाकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली: नकली ट्यूब पर ब्रांड की मुहर लगाकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली NCR
Delhi News: बेटी के जन्म से नाराज पिता की हैवानियत, नवजात को नाले में फेंका, पुलिस ने ऐसे बचाई जान
दिल्ली: बेटी के जन्म से नाराज पिता की हैवानियत, नवजात को नाले में फेंका, पुलिस ने ऐसे बचाई जान
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan Slams Paparazzi Outside Hospital, Says “60 Years Old But Haven’t Forgotten How To Fight”
PM Modi Meloni Viral Video: मोदी-मेलोनी की तस्वीर देख क्यों गरमाया विपक्ष | Modi Gifts Melody
| Modi Gifts Melody Toffee to Meloni | रोम में ‘मेलोडी मोमेंट’ का जादू | Latest News
Uttarakhand News: केदारनाथ मार्ग पर श्रद्धालु परेशान | CM Dhami | Uk Government
Twisha Sharma Death Case: एक-एक तस्वीर में ट्विशा शर्मा केस का पूरा सच? | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Railway Fire Incident: ट्रेन में आग से आ रही 'साजिश की बू', राजस्थान के अमरपुरा से हावड़ा तक चार बड़ी घटनाओं से अलर्ट सरकार
ट्रेन में आग से आ रही 'साजिश की बू', राजस्थान के अमरपुरा से हावड़ा तक चार बड़ी घटनाओं से अलर्ट सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में मायावती के इस फैसले से BJP खुश! योगी सरकार के मंत्री बोले- जिस तरह से जवाब दिया...
यूपी में मायावती के इस फैसले से BJP खुश! योगी सरकार के मंत्री बोले- जिस तरह से जवाब दिया...
स्पोर्ट्स
मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ने लोअर उतारा और उसे कंधे पर टांग लिया, वीडियो वायरल
मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ने लोअर उतारा और उसे कंधे पर टांग लिया, वीडियो वायरल
इंडिया
ममता बनर्जी ने जिस सांसद को चीफ व्हिप के पद से हटाया, उसे केंद्र सरकार ने दी Y कैटेगरी की सुरक्षा
ममता बनर्जी ने जिस सांसद को चीफ व्हिप के पद से हटाया, उसे केंद्र सरकार ने दी Y कैटेगरी की सुरक्षा
बॉलीवुड
1.4 करोड़ की गाड़ी और बेशुमार दौलत के मालिक हैं सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा, इतनी मिलती है हर महीने सैलरी
1.4 करोड़ की गाड़ी और बेशुमार दौलत के मालिक हैं सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा, इतनी मिलती है हर महीने सैलरी
विश्व
BRICS summit 2026: भारत-रूस-चीन की तिकड़ी फिर दिखेगी साथ! BRICS में जो होगा...वो होगा असली ग्लोबल पावर बैलेंस
भारत-रूस-चीन की तिकड़ी फिर दिखेगी साथ! BRICS में जो होगा...वो होगा असली ग्लोबल पावर बैलेंस
इंडिया
'आपके प्रधानमंत्री और गृहमंत्री गद्दार हैं', रायबरेली में राहुल गांधी का विवादित बयान, भड़की बीजेपी ने दी नसीहत
'गद्दार हैं आपके प्रधानमंत्री और गृहमंत्री', राहुल ने क्यों दिया ऐसा विवादित बयान? भड़की BJP
इंडिया
'लापरवाही बर्दाश्त नहीं', ट्विशा शर्मा की मौत मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त, 7 दिन में मांगी रिपोर्ट
'लापरवाही बर्दाश्त नहीं', ट्विशा शर्मा की मौत मामले में महिला आयोग सख्त, 7 दिन में मांगी रिपोर्ट
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Embed widget