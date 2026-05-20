नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन का नया फॉर्मूला, रंगों से चलेगा सही दिशा का पता

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या और लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एक नई व्यवस्था लागू की है. अब स्टेशन पर अलग-अलग रंगों के संकेतक बोर्ड लगाए गए हैं, जिनकी मदद से यात्री आसानी से अपने प्लेटफॉर्म और सही प्रवेश द्वार तक पहुंच सकेंगे.

रेलवे प्रशासन ने स्टेशन के भीतर यात्रियों की आवाजाही को व्यवस्थित करने के लिए टिकट श्रेणी के आधार पर प्रवेश व्यवस्था तैयार की है. अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों को अलग गेट से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि आरक्षित टिकट धारकों के लिए अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं. इस व्यवस्था का उद्देश्य प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के दौरान होने वाली अफरा-तफरी को कम करना है.

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रंग आधारित संकेतक बोर्ड से मिलेगी सीधी जानकारी

स्टेशन परिसर में लगाए गए नए बोर्डों में तीन रंगों का इस्तेमाल किया गया है. पीले रंग के संकेत अनारक्षित टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए लगाए गए हैं, जिनके जरिए वे प्लेटफॉर्म 1 से 16 तक पहुंच सकेंगे. बैंगनी रंग के बोर्ड प्लेटफॉर्म 1 से 15 तक जाने वाले आरक्षित यात्रियों के लिए लगाए गए हैं, जबकि हरे रंग के संकेतक प्लेटफॉर्म 16 की ओर जाने वाले आरक्षित यात्रियों का मार्गदर्शन करेंगे.

किस गेट से मिलेगा प्रवेश, यह भी साफ किया गया

नई व्यवस्था के तहत गेट नंबर भी तय कर दिए गए हैं. अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों को गेट नंबर 12 से प्रवेश मिलेगा. वहीं प्लेटफॉर्म 1 से 15 तक जाने वाले आरक्षित यात्रियों के लिए गेट नंबर 8 और 11 निर्धारित किए गए हैं. प्लेटफॉर्म 16 के यात्रियों को गेट नंबर 7 और 10 से प्रवेश दिया जाएगा. रेलवे ने इन गेटों के बाहर रंग आधारित दिशा सूचक बोर्ड भी लगा दिए हैं ताकि यात्रियों को भ्रम की स्थिति का सामना न करना पड़े.

देश के सबसे व्यस्त स्टेशनों में शामिल है नई दिल्ली स्टेशन

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है. यहां प्रतिदिन करीब 300 से अधिक ट्रेनों का संचालन होता है और बड़ी संख्या में यात्री आवागमन करते हैं. त्योहारों, छुट्टियों और विशेष अवसरों पर स्टेशन परिसर में भीड़ कई गुना बढ़ जाती है, जिससे व्यवस्थाएं संभालना चुनौती बन जाता है.

पहले भी लगाया गया था यात्री सुविधा शिविर

भीड़ नियंत्रण के लिए रेलवे ने पिछले वर्ष स्टेशन परिसर में स्थायी यात्री सुविधा शिविर भी शुरू किया था. यहां विशेष रूप से अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों को रोका जाता था ताकि प्लेटफॉर्म पर एक साथ अत्यधिक भीड़ न पहुंचे. स्टेशन निदेशक के निर्देश पर वरिष्ठ अधिकारियों को भी यात्रियों की आवाजाही पर निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी.

रेलवे अधिकारियों ने बताई व्यवस्था की खासियत

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार, नई रंग आधारित व्यवस्था यात्रियों को सही प्रवेश द्वार तक पहुंचाने में मदद करेगी. इससे स्टेशन परिसर में अनावश्यक भीड़ कम होगी और यात्रियों की आवाजाही पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित हो सकेगी. रेलवे को उम्मीद है कि यह प्रयोग स्टेशन प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण दोनों के लिए कारगर साबित होगा.

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