MCD उपचुनाव में नई व्यवस्था, अब EVM पर नजर आएंगे उम्मीदवारों के चेहरे

दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग नगर निगम (एमसीडी) उपचुनावों के दौरान ईवीएम मशीनों पर उम्मीदवारों की तस्वीरों का इस्तेमाल करेगा ताकि एक ही नाम के कई उम्मीदवार होने की स्थिति में मतदाताओं को भ्रम की स्थिति से बचाया जा सके. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्ड के लिए उपचुनाव 30 नवंबर को होंगे.

एक ही नाम वाले उम्मीदवारों से होता है मतदाताओं में भ्रम

अधिकारियों ने बताया कि ऐसे मामले सामने आए हैं जहां एक ही नाम वाले दो या अधिक उम्मीदवार मैदान में होते हैं. वर्णमाला क्रम के कारण ऐसे उम्मीदवारों के नाम मतपत्रों में एक साथ छप जाते हैं, जिससे मतदाताओं के मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है.

अब मतपत्रों और ईवीएम पर होगी रंगीन तस्वीरें

भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी एक पत्र में निर्देश दिए हैं कि मुद्रित डाक मतपत्रों, साधारण मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की बैलेट यूनिट पर चिपकाए जाने वाले मतपत्रों पर उम्मीदवारों की तस्वीरें होनी चाहिए. हाल ही में जारी एक आदेश में दिल्ली राज्य निर्वाचन आयुक्त विजय देव ने निर्देश दिया कि एमसीडी उपचुनावों में इस्तेमाल होने वाले प्रत्येक मतपत्र पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें होंगी.