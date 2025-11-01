हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRचैतन्यानंद की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ी, छात्राओं से यौन शोषण का है आरोप

चैतन्यानंद की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ी, छात्राओं से यौन शोषण का है आरोप

Delhi News: पटियाला हाउस कोर्ट ने पहले 3 अक्टूबर को उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था जिसे 17 अक्टूबर को बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक किया गया था. अब तीसरी बार उसकी हिरासत बढ़ाई गई है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 01 Nov 2025 07:27 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार चैतन्यानंद सरस्वती की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है. शुक्रवार को उसकी पिछली हिरासत खत्म होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार ने यह आदेश दिया. अब उसकी अगली पेशी 14 नवंबर को होगी. वहीं उसकी जमानत याचिका पर सेशंस कोर्ट में 7  नवंबर को सुनवाई होगी.

पटियाला हाउस कोर्ट ने पहले 3 अक्टूबर को उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था जिसे 17 अक्टूबर को बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक किया गया था. अब तीसरी बार उसकी हिरासत बढ़ाई गई है. इस बीच 27 अक्टूबर को एडिशनल सेशंस जज दीप्ति देवेश ने दिल्ली पुलिस को जांच की ताजा रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था. पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि 16 पीड़िताओं में से 9 का परीक्षण पूरा हो चुका है, जबकि बाकी पीड़िताएं फिलहाल दिल्ली से बाहर हैं.

चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ पर्याप्त सबूत: पुलिस

पुलिस के मुतबिक चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ गंभीर सबूत मिले हैं, जिनमें अश्लील तस्वीरें, कमेंट और उनके स्क्रीनशॉट शामिल हैं. वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है लेकिन पुलिस ने इसका विरोध किया. चैतन्यानंद सरस्वती को आगरा से गिरफ्तार किया गया था. उस पर आरोप है कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें कीं और कॉलेज की संपत्तियों का दुरुपयोग किया.

वही पुलिस के मुताबिक उसके पास कॉलेज के सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस था और उसने कैमरे वॉशरूम के पास लगवाए थे ताकि छात्राओं पर नजर रख सके. इसके अलावा उस पर वित्तीय फर्जीवाड़े का भी आरोप है. पुलिस ने उसके कब्जे से एक बीएमडब्ल्यू कार भी जब्त की थी.

कौन है स्वामी चैतन्यानंद ?

स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती  को पार्ट सारथि या डॉ पार्थ सारथि के नाम से भी जाना जाता है. खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाला चैतन्यानंद ओड़िशा का रहने वाला है. लेकिन संस्थान की छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद स्रंगेरी शारदा पीठ ने इसे हटा दिया है.

और पढ़ें
Published at : 01 Nov 2025 07:27 AM (IST)
Tags :
Patiala House Court DELHI NEWS Chaitanyanand Saraswati
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
'ये क्या मजाक है?' ट्रंप के बॉलरूम प्रोजेक्ट पर भड़कीं कमला हैरिस; बोलीं- US में बच्चे भूख से मरने लगेंगे
'ये क्या मजाक है?' ट्रंप के बॉलरूम प्रोजेक्ट पर भड़कीं कमला हैरिस; बोलीं- US में बच्चे भूख से मरने लगेंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
बॉलीवुड
Aditya Sarpotdar Interview: 'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? जानें क्या बताया डायरेक्टर ने
'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? आदित्य सरपोतदार ने बताया
क्रिकेट
INDW vs SAW Final: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड; आंकड़े हैरान करने वाले
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

सगे बेटे पर पापी मां की खूनी नजर
Tejashwi का प्रण बनाम NDA का 'संकल्प'!
Bihar Election: छोटे सरकार की 'अनंत' कथा !
अस्पताल के बाहर दुलारचंद के समर्थकों का प्रदर्शन
कैसे हुई अनंत और दुलारचंद की भिड़ंत?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
'ये क्या मजाक है?' ट्रंप के बॉलरूम प्रोजेक्ट पर भड़कीं कमला हैरिस; बोलीं- US में बच्चे भूख से मरने लगेंगे
'ये क्या मजाक है?' ट्रंप के बॉलरूम प्रोजेक्ट पर भड़कीं कमला हैरिस; बोलीं- US में बच्चे भूख से मरने लगेंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
बॉलीवुड
Aditya Sarpotdar Interview: 'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? जानें क्या बताया डायरेक्टर ने
'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? आदित्य सरपोतदार ने बताया
क्रिकेट
INDW vs SAW Final: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड; आंकड़े हैरान करने वाले
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
विश्व
‘अब पाकिस्तान कोई और जंग नहीं झेल सकता’, आसिम मुनीर के पैंतरों पर भड़के मौलाना फजलुर रहमान
‘अब पाकिस्तान कोई जंग नहीं झेल सकता’, आसिम मुनीर के पैंतरों पर भड़के मौलाना फजलुर रहमान
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
हेल्थ
क्या बाल तोड़ से हो सकती है मौत, जानें किस स्टेज में होती है यह दिक्कत?
क्या बाल तोड़ से हो सकती है मौत, जानें किस स्टेज में होती है यह दिक्कत?
जनरल नॉलेज
इतनी भीड़ के बाद भी पैसेंजर ट्रेन में क्यों नहीं बढ़ाते डिब्बे, क्या इसके पीछे की वजह?
इतनी भीड़ के बाद भी पैसेंजर ट्रेन में क्यों नहीं बढ़ाते डिब्बे, क्या इसके पीछे की वजह?
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget