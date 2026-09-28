प्रवेश वर्मा के थप्पड़कांड से गरमाई दिल्ली की सियासत, कांग्रेस ने सुनाई खरी-खरी

दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का उग्र तेवर अब बीजेपी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है. जिस तरह से प्रवेश वर्मा ने गुस्से में आकर एक आम नागरिक को थप्पड़ जड़ दिया उंसके बाद से विपक्षी दलों को बीजेपी और दिल्ली सरकार के खिलाफ हमलावर होने का एक और मौका मिल गया है और दोनों विपक्षी दलों ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

इसी कड़ी में दिल्ली कांग्रेस ने भी प्रवेश मंत्री के व्यवहार की कड़ी आलोचना की है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि तिलक नगर में सड़क की खराब स्थिति को लेकर सवाल पूछ रहे एक आम नागरिक को थप्पड़ मारने की भर्त्सना करते हैं.

देवेंद्र यादव ने दावा किया कि पूरी दिल्ली में घटिया गुणवत्ता की सड़कों से जनता परेशान है और जब एक आम नागरिक ने इस पर सवाल उठाया तो दिल्ली सरकार के मंत्री ने उसे थप्पड़ मार दिया जो कि एक शर्मनाक घटना है. जनता के सवालों का जवाब थप्पड़ से नहीं, अच्छी सड़कें बनाकर देना चाहिए. बीजेपी सरकार को इस घटना पर तत्काल जवाब देना चाहिए.

मंत्री प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड को दिल्ली बीजेपी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

जनता को सवाल पूछने का अधिकार

देवेंद्र यादव ने कहा कि टूटी सड़कों की समस्या उठाने पर एक नागरिक के साथ मारपीट या थप्पड़ मारना बेहद गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण है. जनप्रतिनिधियों से जनता सवाल करेगी और सरकार को उन सवालों का जवाब देना होगा. कांग्रेस ने कहा कि लोकतंत्र में जनता को अपने जनप्रतिनिधियों और सरकार से सड़क, पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल पूछने का पूरा अधिकार है.

देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली की जनता ने किसी जनप्रतिनिधि को अपनी समस्याओं पर सवाल पूछने वाले नागरिकों का अपमान करने का अधिकार नहीं दिया है. आज दिल्ली के हर क्षेत्र में सड़कें टूटी हुई हैं और जनता उनसे सवाल पूछ रही है, तो सवाल का जवाब सड़क बनाकर और समस्या दूर करके दिया जाना चाहिए, थप्पड़ मारकर नहीं.

अंत मे उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता टूटी सड़कों, बदहाल नागरिक सुविधाओं और रोजमर्रा की परेशानियों का समाधान चाहती है. जनता की आवाज दबाने से सड़कें ठीक नहीं होंगी और न ही समस्याएं खत्म होंगी.

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