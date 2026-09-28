गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में सितंबर की ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड, गिरा पारा, जानें आज के मौसम का हाल

दिल्ली में सितंबर की ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड, गिरा पारा, जानें आज के मौसम का हाल

दिल्ली में रविवार को भी न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है, जिससे रात काफी ठंडी रही. दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में भई सुधार हुआ है और AQI 53 (संतोषजनक) श्रेणी में दर्ज किया गया.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 28 Sep 2026 06:45 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर में रविवार को भी मौसम दिनभर सुहावना बना रहा. बादलों की आवाजाही के साथ चल रही ठंडी हवाओं का असर ऐसा रहा कि रविवार (27 सितंबर) को 2.2 की गिरावट के साथ न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और ये 2001 के बाद से सितंबर का सबसे कम तापमान है. ये औसत से 2.9 डिग्री कम है. वहीं, अधिकतम तापमान में भी 1.4 डिग्री की गिरावट के साथ 30.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. ये सामान्य से 3.7 डिग्री कम है.

हाल ही में हुई बारिश के कारण दिल्ली की हवा में सुधार देखने को मिला. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 53 (संतोषजनक) रहा, जबकि शनिवार को ये 72 था.

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
मंत्री प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड को दिल्ली बीजेपी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण
मंत्री प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड को दिल्ली बीजेपी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण
दिल्ली NCR
'मुझे जान से मारने की धमकी दी', पीड़ित ने मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस में दी शिकायत
'मुझे जान से मारने की धमकी दी', पीड़ित ने मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस में दी शिकायत
दिल्ली NCR
'गुंडों की तरह...', प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़ तो भड़के संजय सिंह
'गुंडों की तरह...', प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़ तो भड़के संजय सिंह
दिल्ली NCR
आशुतोष रांका को असम में किया डिटेन तो CJP के सौरव दास बोले- 'युवाओं को सिर्फ...'
आशुतोष रांका को असम में किया डिटेन तो CJP के सौरव दास बोले- 'युवाओं को सिर्फ...'
'अब सबको सड़कों पर उतरना होगा', INDIA ब्लॉक की बैठक पर कांग्रेस नेता का बयान

आज कैसा रहेगा तापमान?

विभाग के अनुसार, आज आसमान में हल्के बादल छाये रह सकते हैं, लेकिन दिन में धूप भी रहेगी. आज सोमवार (28 सितंबर) को अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21-23 डिग्री के बीच रहेगा. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, इस दौरान उत्तर-पश्चिमी हवाएं 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगी. विभाग का अनुमान है कि इस पूरे हफ्ते मौसम ऐसा ही शुष्क बना रहेगा, लेकिन रात में मौसम ठंडा रहने वाला है. 

कहां कितनी हुई बारिश?

विभाग के अनुसार, रविवार को सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच दिल्ली-एनसीआर में कोई बारिश दर्ज नहीं की गई है. वहीं, सुबह 8:30 बजे तक के 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार, मयूर विहार में सबसे अधिक 7 मिमी बारिश दर्ज की गई है. इसके बाद रिज में 6.8 मिमी, लोधी रोड में 5.2 मिमी, सफदरजंग में 4.9 मिमी, राजघाट में 4.5 मिमी, अयानगर में 4.0 मिमी, पूसा में 4.0 और पालम में 3.7 मिमी बारिश दर्ज की गई. नोएड में इसी दौरान सबसे अधिक 26.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि गाजियाबाद और फरीदाबाद में काफी कम, 4.5 मिमी बारिश दर्ज की गई.

25 सालों में दूसरी बार सबसे सर्द रात

2001 में सबसे कम 20.1 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था. 2001 के बाद अब 27 सितंबर 2026 को 25 सालों में दूसरी बार सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जिससे ये सितंबर की सबसे सर्द रात बन गई है. इससे पहले 6 सितबंर 2008 को पहली बार सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री दर्ज किया गया था. वहीं, 19 सितंबर 2024 को इससे पहले सितंबर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6 सितंबर को  21.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था, जोकि तीसरा सबसे कम न्यूनतम तापमान था.

पिछले 24 घंटों में गिरा तापमान

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 17-21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29-31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में उत्तर-पूर्वी हवाएं 20-25 किमी/घंटा की गति से चलीं, जबकि पालम में हवा की गति 30-33 किमी/घंटा तक पहुंच गई. इस दौरान राजधानी में नमी का अधिकतम स्तर 100 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 63 प्रतिशत रहा.

मंत्री प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड को दिल्ली बीजेपी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

 

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 28 Sep 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
IMD RAIN DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
मंत्री प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड को दिल्ली बीजेपी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण
मंत्री प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड को दिल्ली बीजेपी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण
दिल्ली NCR
'मुझे जान से मारने की धमकी दी', पीड़ित ने मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस में दी शिकायत
'मुझे जान से मारने की धमकी दी', पीड़ित ने मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस में दी शिकायत
दिल्ली NCR
'गुंडों की तरह...', प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़ तो भड़के संजय सिंह
'गुंडों की तरह...', प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़ तो भड़के संजय सिंह
दिल्ली NCR
आशुतोष रांका को असम में किया डिटेन तो CJP के सौरव दास बोले- 'युवाओं को सिर्फ...'
आशुतोष रांका को असम में किया डिटेन तो CJP के सौरव दास बोले- 'युवाओं को सिर्फ...'
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Road Accident: टक्कर से गिरे स्कूटी सवार..मची चीख पुकार | Breaking | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: थप्पड़ केस में बुरे फंसे प्रवेश! | AAP | BJP
SIR Controversy: वोट के रखवाले | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: दिल्ली के थप्पड़बाज मंत्री की पूरी कहानी! | AAP | BJP | CM Rekha
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: Vote Chori या चुनावी मैच फिक्सिंग..CEC पर सबसे सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
EC विवाद: '10 महीने में हुए चुनाव रद्द हों', ज्ञानेश कुमार पर भड़के सिब्बल
EC विवाद: '10 महीने में हुए चुनाव रद्द हों', ज्ञानेश कुमार पर भड़के सिब्बल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा: सपा नेता राजन राजवी अरेस्ट, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
मथुरा: सपा नेता राजन राजवी अरेस्ट, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
क्रिकेट
विराट कोहली ने बनाए 4 बड़े रिकॉर्ड, फिर भी क्यों नहीं मिला POTM अवार्ड
विराट कोहली ने बनाए 4 बड़े रिकॉर्ड, फिर भी क्यों नहीं मिला POTM अवार्ड
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग में बंपर शुरुआत, ओपनिंग डे पर टूटेगा 'स्त्री 2' का रिकॉर्ड?
'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग में बंपर शुरुआत, ओपनिंग डे पर टूटेगा 'स्त्री 2' का रिकॉर्ड?
विश्व
पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की हरकत पर भड़के लोग, वीडियो पर मचा बवाल
पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की हरकत पर भड़के लोग, वीडियो पर मचा बवाल
इंडिया
विपक्ष के भारी विरोध के बाद बैकफुट पर विजय सरकार! वापस लिया ये बड़ा फैसला
विपक्ष के भारी विरोध के बाद बैकफुट पर विजय सरकार! वापस लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
'...तो जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे', CJP का बड़ा ऐलान
'...तो जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे', CJP का बड़ा ऐलान
ऑटो
Bullet से Hunter तक, कौन सी Royal Enfield बाइक है आपके लिए खास?
Bullet से Hunter तक, कौन सी Royal Enfield बाइक है आपके लिए खास?
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget