गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमंत्री प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड को दिल्ली बीजेपी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

मंत्री प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड को दिल्ली बीजेपी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

दिल्ली के तिलक नगर में मंत्री प्रवेश वर्मा ने सड़क निरीक्षण के दौरान एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया. इसके बाद आम आदमी पार्टी मंत्री समेत पूरी बीजेपी पर हमलावर है.

Written By : ज़हीन तकवी |  Updated at : 27 Sep 2026 11:09 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के तिलक नगर में हुए थप्पड़ कांड को प्रदेश बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि रविवार दोपहर तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में हुई 'थप्पड़ मारने' की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और जैसा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने खुद कहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था. हालांकि, उन्होंने कहा कि उन परिस्थितियों को समझना भी जरूरी है, जिनमें यह घटना हुई.

दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि पिछले सप्ताह से तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक जरनैल सिंह विकासपुरी में बनाई जा रही सड़क पर काम करने वाले ठेकेदार को लेकर कुछ व्यक्तिगत शिकायतें उठा रहे थे और अधिकारियों पर ठेकेदार के साथ बैठक कराने का दबाव बना रहे थे.

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
'मुझे जान से मारने की धमकी दी', पीड़ित ने मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस में दी शिकायत
'मुझे जान से मारने की धमकी दी', पीड़ित ने मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस में दी शिकायत
दिल्ली NCR
'गुंडों की तरह...', प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़ तो भड़के संजय सिंह
'गुंडों की तरह...', प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़ तो भड़के संजय सिंह
दिल्ली NCR
आशुतोष रांका को असम में किया डिटेन तो CJP के सौरव दास बोले- 'युवाओं को सिर्फ...'
आशुतोष रांका को असम में किया डिटेन तो CJP के सौरव दास बोले- 'युवाओं को सिर्फ...'
दिल्ली NCR
थप्पड़कांड पर सियासत, प्रवेश वर्मा के आरोप पर AAP के जरनैल सिंह बोले- 'CBI जांच...'
थप्पड़कांड पर सियासत, प्रवेश वर्मा के आरोप पर AAP के जरनैल सिंह बोले- 'CBI जांच...'

'आप विधायक ने बनाया दबाव'

उन्होंने कहा कि जब ठेकेदार ने विधायक से मुलाकात नहीं की, तो विधायक ने सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए दबाव बनाना शुरू कर दिया. यह मामला मंत्री प्रवेश वर्मा के संज्ञान में भी आया, जिसके बाद उन्होंने मौके पर प्रशासनिक निरीक्षण करने का फैसला किया.

ये भी पढ़ें: 'मुझे जान से मारने की धमकी दी', पीड़ित ने मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस में दी शिकायत

'आप विधायक ने किया असभ्य व्यवहार'

प्रवीण शंकर कपूर ने आगे कहा कि विकासपुरी जाते समय मंत्री प्रवेश वर्मा ने शिष्टाचार के तहत आप विधायक जरनैल सिंह को फोन किया और मौके पर मिलने के लिए कहा. जब विधायक नहीं पहुंचे तो मंत्री ने दोबारा फोन किया. इसके बाद विधायक करीब 50 आप कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और अभद्र और असभ्य व्यवहार करने लगे.

बीजेपी प्रवक्ता ने ये भी कहा कि आधिकारिक प्रोटोकॉल और शिष्टाचार के तहत मंत्री प्रवेश वर्मा ने विधायक जरनैल सिंह को निरीक्षण में शामिल होने के लिए बुलाया था, लेकिन विधायक ने भीड़ की राजनीति करते हुए हंगामा किया. उन्होंने कहा कि अगर मंत्री चाहते तो वे भी 100-200 कार्यकर्ताओं को बुलाकर विधायक के खिलाफ नारेबाजी करवा सकते थे. हालांकि, उन्होंने विधायक से मिलकर मामले का समाधान निकालने का लोकतांत्रिक रास्ता चुना.

'मंत्री से अनुचित तरीके से की बात'

प्रवीण शंकर ने आरोप लगाया कि इसके बजाय विधायक जरनैल सिंह ने पीडब्ल्यूडी मंत्री से अनुचित तरीके से बात की और उनके साथ आए कार्यकर्ताओं ने भी ऐसा ही व्यवहार किया. उन्होंने कहा कि जब पीडब्ल्यूडी मंत्री अपनी गाड़ी की ओर जा रहे थे, तब विधायक जरनैल सिंह के एक सहयोगी और अन्य लोगों ने उन्हें घेर लिया तथा अपशब्दों का इस्तेमाल किया. उन्होंने दावा किया कि अपशब्द सुनने के बाद मंत्री प्रवेश वर्मा उत्तेजित हो गए और इसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई.

'ये प्रीप्लांड था'

दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि पूरी घटना विधायक जरनैल सिंह की सुनियोजित साजिश प्रतीत होती है. उन्होंने सवाल किया कि पहले से सूचना दिए जाने के बावजूद विधायक को सरकारी निरीक्षण स्थल पर पहुंचने में 45 मिनट क्यों लगे और वे अपने साथ भीड़ लेकर क्यों आए?

'जरनैल सिंह को करना चाहिए स्पष्ट'

कपूर ने कहा कि रविवार को विकासपुरी में जो कुछ हुआ, उसे पीडब्ल्यूडी मंत्री ने स्वयं गलत बताया है और सभी को इसका खेद है. हालांकि उन्होंने कहा कि विधायक जरनैल सिंह को भी यह स्पष्ट करना चाहिए कि मंत्री की ओर से पहले जानकारी दिए जाने के बावजूद वे 45 मिनट देरी से क्यों पहुंचे और अपने साथ भीड़ लेकर क्यों आए.

'जानबूझकर मंत्री को उकसाया'

दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि विधायक जरनैल सिंह ने भीड़ लाकर जानबूझकर बीजेपी के मंत्री को उकसाया. उन्होंने इसकी तुलना पूर्व मुख्यमंत्री एवं आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल की घटनाओं से करते हुए आरोप लगाया कि इसी तरह की साजिश के तहत दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव और आप के ही एक सांसद के साथ मारपीट करवाई गई थी.

ये भी पढ़ें: दिल्ली: मंत्री प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़, भड़के अरविंद केजरीवाल, बोले- गिरफ्तार करो

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 27 Sep 2026 11:09 PM (IST)
Tags :
Delhi News Parvesh Verma BJP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
'मुझे जान से मारने की धमकी दी', पीड़ित ने मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस में दी शिकायत
'मुझे जान से मारने की धमकी दी', पीड़ित ने मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस में दी शिकायत
दिल्ली NCR
'गुंडों की तरह...', प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़ तो भड़के संजय सिंह
'गुंडों की तरह...', प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़ तो भड़के संजय सिंह
दिल्ली NCR
आशुतोष रांका को असम में किया डिटेन तो CJP के सौरव दास बोले- 'युवाओं को सिर्फ...'
आशुतोष रांका को असम में किया डिटेन तो CJP के सौरव दास बोले- 'युवाओं को सिर्फ...'
दिल्ली NCR
थप्पड़कांड पर सियासत, प्रवेश वर्मा के आरोप पर AAP के जरनैल सिंह बोले- 'CBI जांच...'
थप्पड़कांड पर सियासत, प्रवेश वर्मा के आरोप पर AAP के जरनैल सिंह बोले- 'CBI जांच...'
Advertisement

वीडियोज

Parvesh Verma Slap Row: थप्पड़ केस में बुरे फंसे प्रवेश! | AAP | BJP
SIR Controversy: वोट के रखवाले | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: दिल्ली के थप्पड़बाज मंत्री की पूरी कहानी! | AAP | BJP | CM Rekha
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: Vote Chori या चुनावी मैच फिक्सिंग..CEC पर सबसे सटीक विश्लेषण!
Parvesh Verma Slap Row: वीडियो बनाने पर भड़के दिल्ली के कैबिनेट मंत्री | Arvind Kejriwal | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
EC विवाद: '10 महीने में हुए चुनाव रद्द हों', ज्ञानेश कुमार पर भड़के सिब्बल
EC विवाद: '10 महीने में हुए चुनाव रद्द हों', ज्ञानेश कुमार पर भड़के सिब्बल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा: सपा नेता राजन राजवी अरेस्ट, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
मथुरा: सपा नेता राजन राजवी अरेस्ट, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
क्रिकेट
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग में बंपर शुरुआत, ओपनिंग डे पर टूटेगा 'स्त्री 2' का रिकॉर्ड?
'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग में बंपर शुरुआत, ओपनिंग डे पर टूटेगा 'स्त्री 2' का रिकॉर्ड?
विश्व
पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की हरकत पर भड़के लोग, वीडियो पर मचा बवाल
पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की हरकत पर भड़के लोग, वीडियो पर मचा बवाल
इंडिया
विपक्ष के भारी विरोध के बाद बैकफुट पर विजय सरकार! वापस लिया ये बड़ा फैसला
विपक्ष के भारी विरोध के बाद बैकफुट पर विजय सरकार! वापस लिया ये बड़ा फैसला
टेक्नोलॉजी
चीनी Smartphone Brands में कौन है सबसे दमदार? जानें किसके फोन हैं सबसे बेस्ट!
चीनी Smartphone Brands में कौन है सबसे दमदार? जानें किसके फोन हैं सबसे बेस्ट!
इंडिया
'...तो जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे', CJP का बड़ा ऐलान
'...तो जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे', CJP का बड़ा ऐलान
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget