मंत्री प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड को दिल्ली बीजेपी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

दिल्ली के तिलक नगर में हुए थप्पड़ कांड को प्रदेश बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि रविवार दोपहर तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में हुई 'थप्पड़ मारने' की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और जैसा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने खुद कहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था. हालांकि, उन्होंने कहा कि उन परिस्थितियों को समझना भी जरूरी है, जिनमें यह घटना हुई.

दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि पिछले सप्ताह से तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक जरनैल सिंह विकासपुरी में बनाई जा रही सड़क पर काम करने वाले ठेकेदार को लेकर कुछ व्यक्तिगत शिकायतें उठा रहे थे और अधिकारियों पर ठेकेदार के साथ बैठक कराने का दबाव बना रहे थे.

'आप विधायक ने बनाया दबाव'

उन्होंने कहा कि जब ठेकेदार ने विधायक से मुलाकात नहीं की, तो विधायक ने सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए दबाव बनाना शुरू कर दिया. यह मामला मंत्री प्रवेश वर्मा के संज्ञान में भी आया, जिसके बाद उन्होंने मौके पर प्रशासनिक निरीक्षण करने का फैसला किया.

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'आप विधायक ने किया असभ्य व्यवहार'

प्रवीण शंकर कपूर ने आगे कहा कि विकासपुरी जाते समय मंत्री प्रवेश वर्मा ने शिष्टाचार के तहत आप विधायक जरनैल सिंह को फोन किया और मौके पर मिलने के लिए कहा. जब विधायक नहीं पहुंचे तो मंत्री ने दोबारा फोन किया. इसके बाद विधायक करीब 50 आप कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और अभद्र और असभ्य व्यवहार करने लगे.

बीजेपी प्रवक्ता ने ये भी कहा कि आधिकारिक प्रोटोकॉल और शिष्टाचार के तहत मंत्री प्रवेश वर्मा ने विधायक जरनैल सिंह को निरीक्षण में शामिल होने के लिए बुलाया था, लेकिन विधायक ने भीड़ की राजनीति करते हुए हंगामा किया. उन्होंने कहा कि अगर मंत्री चाहते तो वे भी 100-200 कार्यकर्ताओं को बुलाकर विधायक के खिलाफ नारेबाजी करवा सकते थे. हालांकि, उन्होंने विधायक से मिलकर मामले का समाधान निकालने का लोकतांत्रिक रास्ता चुना.

'मंत्री से अनुचित तरीके से की बात'

प्रवीण शंकर ने आरोप लगाया कि इसके बजाय विधायक जरनैल सिंह ने पीडब्ल्यूडी मंत्री से अनुचित तरीके से बात की और उनके साथ आए कार्यकर्ताओं ने भी ऐसा ही व्यवहार किया. उन्होंने कहा कि जब पीडब्ल्यूडी मंत्री अपनी गाड़ी की ओर जा रहे थे, तब विधायक जरनैल सिंह के एक सहयोगी और अन्य लोगों ने उन्हें घेर लिया तथा अपशब्दों का इस्तेमाल किया. उन्होंने दावा किया कि अपशब्द सुनने के बाद मंत्री प्रवेश वर्मा उत्तेजित हो गए और इसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई.

'ये प्रीप्लांड था'

दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि पूरी घटना विधायक जरनैल सिंह की सुनियोजित साजिश प्रतीत होती है. उन्होंने सवाल किया कि पहले से सूचना दिए जाने के बावजूद विधायक को सरकारी निरीक्षण स्थल पर पहुंचने में 45 मिनट क्यों लगे और वे अपने साथ भीड़ लेकर क्यों आए?

'जरनैल सिंह को करना चाहिए स्पष्ट'

कपूर ने कहा कि रविवार को विकासपुरी में जो कुछ हुआ, उसे पीडब्ल्यूडी मंत्री ने स्वयं गलत बताया है और सभी को इसका खेद है. हालांकि उन्होंने कहा कि विधायक जरनैल सिंह को भी यह स्पष्ट करना चाहिए कि मंत्री की ओर से पहले जानकारी दिए जाने के बावजूद वे 45 मिनट देरी से क्यों पहुंचे और अपने साथ भीड़ लेकर क्यों आए.

'जानबूझकर मंत्री को उकसाया'

दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि विधायक जरनैल सिंह ने भीड़ लाकर जानबूझकर बीजेपी के मंत्री को उकसाया. उन्होंने इसकी तुलना पूर्व मुख्यमंत्री एवं आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल की घटनाओं से करते हुए आरोप लगाया कि इसी तरह की साजिश के तहत दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव और आप के ही एक सांसद के साथ मारपीट करवाई गई थी.

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