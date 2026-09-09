Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP प्रोटेस्ट में शामिल होने पर नोएडा के छात्र को नोटिस, फिर बदला फैसला?

CJP प्रोटेस्ट में शामिल होने पर नोएडा के छात्र को नोटिस, फिर बदला फैसला?

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (GBU) के एक छात्र को जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोल में शामिल होने के लिए पुलिस ने छात्र को पांच लाख रुपये का निजी मुचलका भरने के लिए नोटिस जारी किया है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 09 Sep 2026 08:41 AM (IST)
Preferred Sources

ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (GBU) के एक छात्र को जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोल में शामिल होना भारी पड़ गया. पुलिस छात्र को पांच लाख रुपये का निजी मुचलका भरने के लिए नोटिस जारी किया था.

पुलिस का आरोप है कि छात्र ने अन्य विद्यार्थियों को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल में हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व वाले प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

नोटिस लिया गया वापस

पुलिस ने बताया कि बाद में छात्र को जारी किया गया 'शांति बनाए रखने का बंधपत्र नोटिस' वापस ले लिया गया. ‘शांति बंधपत्र नोटिस’ कोई सजा या किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करना नहीं होता है. यह एक एहतियाती कदम होता है, जिसके तहत प्रशासन किसी व्यक्ति से यह आश्वासन लेने के लिए आर्थिक बंधपत्र भरवा सकता है कि वो शांति बनाए रखेगा और ऐसी गतिविधियों से दूर रहेगा, जिनसे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.

दिल्ली में आज धूप और हल्के बादल, बारिश के आसार नहीं, जानें अपडेट

छात्र ने आरोपों से किया इंकार

वहीं, छात्र अक्षत त्रिपाठी ने आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि उसने प्रदर्शन में शांतिपूर्ण ढंग से भाग लिया था और उस समय वह विश्वविद्यालय की कक्षाओं में नहीं जा रहा था. यह नोटिस चार सितंबर को ग्रेटर नोएडा आयुक्तालय के तृतीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट कार्यालय की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 130 के तहत जारी किया गया था. यह कार्रवाई सहायक पुलिस आयुक्त की ओर से धारा 126 और 135 के तहत शुरू की गई कार्रवाई के बाद की गई.

नोटिस में क्या कहा गया?

नोटिस में कहा गया था कि यह मानने के पर्याप्त आधार हैं कि त्रिपाठी विश्वविद्यालय के छात्रों को 'CJP पार्टी' के प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे और पुलिस के अनुसार, 'सरकार विरोधी और भ्रामक' सूचनाएं फैला रहे थे. नोटिस में कहा गया कि ऐसी गतिविधियों से तनाव पैदा हो सकता है और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.

त्रिपाठी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया था कि क्यों उन्हें छह महीने तक शांति बनाए रखने का आदेश न दिया जाए और इसके लिए उनसे पांच लाख रुपये का निजी मुचलका तथा इतनी ही राशि के दो स्थानीय सक्षम जमानतदार पेश करने को कहा जाए. इस मामले में सुनवाई के लिए पांच सितंबर की तारीख तय की गई थी.

छात्र पर क्या आरोप लगे?

इकोटेक-1 थाने के उपनिरीक्षक शिव पांडेय की ओर से तैयार और थाना प्रभारी द्वारा अग्रेषित पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, प्रयागराज के झूंसी के मूल निवासी त्रिपाठी वर्तमान में इकोटेक-1 क्षेत्र में रह रहे हैं और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (GBU) के छात्र हैं. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि त्रिपाठी विश्वविद्यालय के अन्य छात्रों को एक राजनीतिक दल द्वारा प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था और भ्रामक तथा सरकार विरोधी विमर्श प्रसारित कर रहा था. पुलिस ने दावा किया कि उसकी गतिविधियों से विश्वविद्यालय परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन गया और सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने की आशंका उत्पन्न हो गई थी.

नोटिस वापस, छात्र ने दी सफाई

हालांकि, मंगलवार को इकोटेक थाने की पुलिस ने कहा कि मामला संज्ञान में आने के बाद चार सितंबर को ही नोटिस निरस्त कर दिया गया और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में त्रिपाठी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन में भाग लिया था. उसने दावा किया कि वह उस समय विश्वविद्यालय की कक्षाओं में नहीं जा रहा था क्योंकि संस्थान लगभग तीन महीने से बंद था.

त्रिपाठी ने यह भी दावा किया कि 20 जुलाई को जब प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च कर रहे थे, तब दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में वो घायल हो गया था. ‘स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (SFI) ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे 'दमनकारी' बताया और उत्तर प्रदेश सरकार व पुलिस की आलोचना की.

CJP ने नोटिस पर दी प्रतिक्रिया

इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, 'क्या गौतम बुद्धनगर की जिलाधिकारी (मेधा रूपम) ने उच्चतम न्यायालय के एक सितंबर के ऐतिहासिक आदेश को नहीं पढ़ा है? CJP के प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए सभी प्रदर्शनकारियों को किसी भी कानूनी कार्रवाई से स्थायी छूट मिली हुई है. अक्षय त्रिपाठी को पांच लाख रुपये का जमानत बॉन्ड भरने की जरूरत नहीं है.' दास ने पोस्ट में कहा, 'हमने केंद्र सरकार से तुरंत इस पर कार्रवाई करने और जिलाधिकारी को फैसले की प्रति भेजने के लिए कहा है. हम किसी भी छात्र को निशाना नहीं बनने देंगे.'

अब कैसी है अन्ना हजारे की तबीयत? डॉक्टर्स ने दी जानकारी

 

और पढ़ें
Published at : 09 Sep 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
DELHI NCR DELHI NEWS CJP Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
सत्य निकेतन हादसे के बाद PG खाली कर रहे छात्र, अभिभावक चिंतित
सत्य निकेतन हादसे के बाद PG खाली कर रहे छात्र, अभिभावक चिंतित
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन PG हादसे के बाद फंसे छात्र, पुराना ठिकाना ढहा, नए भवन पर भी सवाल
सत्य निकेतन PG हादसे के बाद फंसे छात्र, पुराना ठिकाना ढहा, नए भवन पर भी सवाल
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज धूप और हल्के बादल, बारिश के आसार नहीं, जानें अपडेट
दिल्ली में आज धूप और हल्के बादल, बारिश के आसार नहीं, जानें अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली SIR में कटे नाम की संख्या 68 सीटों पर जीत के अंतर से अधिक- स्टडी
दिल्ली SIR में कटे नाम की संख्या 68 सीटों पर जीत के अंतर से अधिक- स्टडी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कानपुर में Killer बहू का सीक्रेट प्लान ! UP CRIME News
UP Viral News: Bareilly में करीब 4 करोड़ की लागत से बन रही थी टंकी, कटान के चलते नदी में समाई
Punjab Drug Row | Breaking News: मंत्री से सवाल पूछने वाले को जहर पीना पड़ा? | Janhit | CM Mann
Janhit With Chitra Tripathi: BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ ?
Sapa New Dress Code | Akhilesh Yadav: अखिलेश का लाल+हरा=नीला हो गया! | BJP | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज धूप और हल्के बादल, बारिश के आसार नहीं, जानें अपडेट
दिल्ली में आज धूप और हल्के बादल, बारिश के आसार नहीं, जानें अपडेट
बॉलीवुड
Birthday: अक्षय कुमार ने डेढ़ साल फ्री में की थी नौकरी, वेटर और शेफ रहे, जानें खास बातें
अक्षय कुमार ने डेढ़ साल फ्री में की थी नौकरी, वेटर और शेफ रहे, जानें खास बातें
क्रिकेट
बेटे अकाय को स्कूल छोड़ने निकले विराट-अनुष्का! तस्वीर वायरल
बेटे अकाय को स्कूल छोड़ने निकले विराट-अनुष्का! तस्वीर वायरल
इंडिया
कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, निर्मल कोसरे-प्रशांत किशोर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, निर्मल कोसरे-प्रशांत किशोर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
इंडिया
बालासोर में कैसे पहुंचे ओरंगुटान? वन विभाग ने दिया जवाब
बालासोर में कैसे पहुंचे ओरंगुटान? वन विभाग ने दिया जवाब
ट्रेंडिंग
घायल तेंदुए ने वनकर्मी पर किया हमला, वीडियो देखकर कांप उठेंगे आप
घायल तेंदुए ने वनकर्मी पर किया हमला, वीडियो देखकर कांप उठेंगे आप
टेक्नोलॉजी
Foldable iPhone में नहीं मिलेंगे ये फीचर्स! Face ID भी हो सकता है गायब
Foldable iPhone में नहीं मिलेंगे ये फीचर्स! Face ID भी हो सकता है गायब
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget