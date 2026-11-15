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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: छठ महापर्व की धूम, लाखों श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य

दिल्ली: छठ महापर्व की धूम, लाखों श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य

दिल्ली के आईटीओ स्थित छठ घाट पर लगभग 01 लाख लोगों ने डूबते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर उनकी आराधना की. इस बार छठ पूजा के लिए 1400 से अधिक घाटों का निर्माण कराया गया.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 15 Nov 2026 04:24 PM (IST)
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दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में छठ महापर्व धूमघाम से मनाया जा रहा है. चार दिनों तक चलने वाली इस छठ पूजा का आज (15 नवंबर) तीसरा दिन है. दिल्ली में भी लाखों श्रद्धालुओं ने घाटों और यमुना किनारे अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया. आस्था के इस महापर्व छठ को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है. यही वजह है कि इस बार और भी ज्यादा भव्य और बड़े पैमाने पर राजधानी में छठ पर्व मनाया जा रहा है.

इसकी छवि आईटीओ स्थित छठ घाट पर देखने को मिली, जहां लगभग 01 लाख लोगों ने डूबते हुए भगवान भास्कर को गंगा जल का अर्घ्य देकर उनकी आराधना की. वहीं कल सुबह छठ व्रती और श्रद्धालु उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे, जिसके साथ इस महापर्व का समापन हो जाएगा.

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दिल्ली में 1400 से अधिक छठ घाटों पर अर्घ्य देने जुटे श्रद्धालु

बता दें कि दिल्ली में इस बार छठ पूजा के लिए 1400 से अधिक छठ घाट का निर्माण कराया गया ताकि छठ पूजा करने में श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो.  महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग पूजा की सामग्री, फल, फूल और सूप लेकर घाटों पर पहुंचे तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया. मान्यता के अनुसार, संध्या अर्घ्य देने और सूर्य की पूजा अर्चना करने से जीवन मे तेज बना रहता है और यश, धन, वैभव की प्राप्ति होती है.

कई व्रती पूरे रास्ते दंडवत होकर पहुंचे छठ घाट

शाम को अस्ताचलगामी सूर्यदेव को पहला अर्घ्य दिया जाता है, इसलिए इसे संध्या अर्घ्य कहा जाता है. इसके बाद विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की जाती है. संध्या अर्घ्य देने के लिए छठ व्रती पूरे परिवार के साथ छठ घाट पर पहुंचे. इस दौरान कई व्रती पूरे रास्ते दंडवत हो कर छठ घाट पहुँचे. दंडवत करने के दौरान आसपास मौजूद लोग छठ व्रती को स्पर्श कर प्रणाम करते नजर आए, जिससे उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति हो सके.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 15 Nov 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
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