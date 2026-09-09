दिल्ली में आज धूप और हल्के बादल, बारिश के आसार नहीं, जानें अपडेट

दिल्ली में फिलहाल मौसम के शुष्क रहने की संभावना है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज बुधवार (9 सितंबर) को बारिश की कोई संभावना नहीं है. हालांकि, अगले दो दिन 11 और 12 सितंबर को बारिश की संभावना जताई गई है. शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, जोकि 35.0 डिग्री सेल्सियस रहा और सबसे कम मयूर विहार में 32.8 डिग्री सेल्सियस रहा.

IMD के अनुसार, मंगलवार (8 सितंबर) को दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाये रहे. इस दौरान अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक रहा और न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस कम रहा.

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विभाग के अनुसार, आज बुधवार (9 सितंबर) को धूप रहेगी और साफ आसमान में हल्के बादल रहने का अनुमान है. इस दौरान अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. हालांकि, तेज हवाओं से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी. आज दिन के दौरान उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 20-25 किमी/प्रति घंटे रहेगी. राजधानी में इस हफ्ते तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा और बारिश की संभावना भी बहुत प्रबल नहीं है.

पिछले 24 घंटों में बढ़ा अधिकतम तापमान

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखने देखने को मिला. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 21-25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33-335 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. शहर के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी कम (-3.1°C से -5.0°C) या सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) रहा, जबकि अन्य हिस्सों में यह सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) रहा.

दिन के दौरान दिल्ली में पश्चिमी हवाएं 15-20 किमी/घंटा की गति से चलीं, लेकिन पालम में दोपहर एक बजे के करीब 31 किमी/घंटा की गति से हवाएं चलीं. इस दौरान अधिकतम नमी का स्तर 91 प्रतिशत और न्यूनतम नमी का स्तर 56 प्रतिशत रहा.

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