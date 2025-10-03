उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भगीरथी विहार इलाके में गुरुवार (2 अक्टूबर) को एक दर्दनाक वारदात सामने आई. यहां 18 साल के एक युवक की दो लोगों ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी. यह घटना इलाके में दहशत का माहौल बना गई है.

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार शाम करीब 4:54 बजे गोकलपुरी थाने को सूचना मिली कि भगीरथी विहार में एक युवक पर हमला हुआ है. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक युवक को उसका भाई जीटीबी अस्पताल ले जा चुका था. डॉक्टरों ने वहां उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की उम्र 18 साल बताई जा रही है और वह कबाड़ के गोदाम में मजदूरी करता था.

धारदार हथियार से हमला, आरोपी फरार

जांच में सामने आया है कि युवक पर दो लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई.

पुलिस ने बताया कि गोकलपुरी थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) और 3(5) (साझा ज़िम्मेदारी) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं.

पुलिस ने जुटाए सबूत, खंगाले जा रहे CCTV

वारदात की जानकारी मिलते ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए हैं. इसके अलावा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके और वारदात की पूरी कहानी सामने आ सके.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

इस घटना से भगीरथी विहार इलाके में डर और दहशत का माहौल है. एक 18 साल के मासूम की इस तरह हत्या होने से स्थानीय लोग सकते में हैं. वहीं मृतक का परिवार गहरे सदमे में है. परिवार वालों का कहना है कि मेहनत-मजदूरी कर घर चलाने वाला लड़का इतनी बेरहमी से उनसे छीन लिया गया.