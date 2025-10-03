हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Crime: दिल्ली की सड़क पर एक बार फिर मर्डर से सनसनी, काम से लौट रहे 18 साल के मजदूर को मारा चाकू

Delhi Crime: दिल्ली की सड़क पर एक बार फिर मर्डर से सनसनी, काम से लौट रहे 18 साल के मजदूर को मारा चाकू

Delhi Crime News: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भगीरथी विहार में 18 साल के मजदूर को दो लोगों ने चाकू मारकर घायल किया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया. आरोपी फरार हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 03 Oct 2025 07:41 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भगीरथी विहार इलाके में गुरुवार (2 अक्टूबर) को एक दर्दनाक वारदात सामने आई. यहां 18 साल के एक युवक की दो लोगों ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी. यह घटना इलाके में दहशत का माहौल बना गई है.

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार शाम करीब 4:54 बजे गोकलपुरी थाने को सूचना मिली कि भगीरथी विहार में एक युवक पर हमला हुआ है. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक युवक को उसका भाई जीटीबी अस्पताल ले जा चुका था. डॉक्टरों ने वहां उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की उम्र 18 साल बताई जा रही है और वह कबाड़ के गोदाम में मजदूरी करता था.

धारदार हथियार से हमला, आरोपी फरार

जांच में सामने आया है कि युवक पर दो लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई.

पुलिस ने बताया कि गोकलपुरी थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) और 3(5) (साझा ज़िम्मेदारी) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं.

पुलिस ने जुटाए सबूत, खंगाले जा रहे CCTV

वारदात की जानकारी मिलते ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए हैं. इसके अलावा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके और वारदात की पूरी कहानी सामने आ सके.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

इस घटना से भगीरथी विहार इलाके में डर और दहशत का माहौल है. एक 18 साल के मासूम की इस तरह हत्या होने से स्थानीय लोग सकते में हैं. वहीं मृतक का परिवार गहरे सदमे में है. परिवार वालों का कहना है कि मेहनत-मजदूरी कर घर चलाने वाला लड़का इतनी बेरहमी से उनसे छीन लिया गया.

और पढ़ें
Published at : 03 Oct 2025 07:41 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
UPL 2025: जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Update: मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी, तापमान में गिरावट से महसूस होगी ठंडक
मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी, तापमान में गिरावट से महसूस होगी ठंडक
क्रिकेट
नामीबिया और जिम्बाब्वे ने टी20 विश्व कप के लिये कर लिया क्वालीफाई, सभी चौंके
नामीबिया और जिम्बाब्वे ने टी20 विश्व कप के लिये कर लिया क्वालीफाई, सभी चौंके
बॉलीवुड
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
UPL 2025: जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Update: मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी, तापमान में गिरावट से महसूस होगी ठंडक
मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी, तापमान में गिरावट से महसूस होगी ठंडक
क्रिकेट
नामीबिया और जिम्बाब्वे ने टी20 विश्व कप के लिये कर लिया क्वालीफाई, सभी चौंके
नामीबिया और जिम्बाब्वे ने टी20 विश्व कप के लिये कर लिया क्वालीफाई, सभी चौंके
बॉलीवुड
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
इंडिया
Bihar Election: नीतीश, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर, किसके लिए आई खुशखबरी? सामने आया C-Voter का ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर, किसके लिए आई खुशखबरी? सामने आया C-Voter का ताजा सर्वे
जनरल नॉलेज
ऐसा म्यूजियम जहां शोपीस नहीं, दीवारों पर सजते हैं महिलाओं के कटे बाल, जानें क्यों शुरू हुई यह परंपरा?
ऐसा म्यूजियम जहां शोपीस नहीं, दीवारों पर सजते हैं महिलाओं के कटे बाल, जानें क्यों शुरू हुई यह परंपरा?
ट्रेंडिंग
ट्रेन बाद में चलाऊंगा पहले तेरी... पटरी पर खड़ा हो गया शराबी, लोको पायलट ने की धुनाई; वीडियो वायरल
ट्रेन बाद में चलाऊंगा पहले तेरी... पटरी पर खड़ा हो गया शराबी, लोको पायलट ने की धुनाई; वीडियो वायरल
हेल्थ
प्रेग्नेंसी से पहले बॉडी को कैसे बनाएं स्ट्रॉन्ग? ये 5 सिंपल एक्सरसाइज करें रोज
प्रेग्नेंसी से पहले बॉडी को कैसे बनाएं स्ट्रॉन्ग? ये 5 सिंपल एक्सरसाइज करें रोज
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget